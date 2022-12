Joaquín Piquerez defendió al uruguayo Merentiel de las duras críticas: "No somos robots"

Joaquín Piquerez defendió durante una entrevista con el podcast "Elenco de Palmeiras" a sus compañeros, el uruguayo Miguel Merentiel y el argentino José Manuel López, duramente criticados desde que llegaron al club.

“Es la adaptación. No somos robots, no somos máquinas. No es porque llegamos aquí que ya empezamos a hacer las cosas bien. Recuerdo que en mis primeros partidos también fui criticado por la afición. Es parte de eso", dijo el lateral izquierdo, quien jugó las Eliminatorias por la selección uruguaya pero después no fue incluido por Diego Alonso en la lista de Qatar 2022.

Miguel Merentiel

“Yo, Merentiel, el Flaco (López), que venimos de equipos que no tienen tanta afición, es un poco más llamativo. Uruguay, por ejemplo, es un país con poca gente. Merentiel jugaba en un equipo del interior de Argentina y había 10 personas maldiciéndolo. Luego llega a Brasil y son 10.000”, expresó.

Luego agregó: “Es un periodo de adaptación dentro y fuera del campo, con el grupo, con el entrenador. El año que viene jugarán aún más, si están aquí es porque son grandes jugadores. Creemos en ellos”, indicó el uruguayo.

Piquerez se encuentra de vacaciones en Punta del Este.

