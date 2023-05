PIT-CNT evalúa convocar una "movilización ciudadana en defensa del agua"

La mesa representativa del PIT-CNT evaluará este martes convocar a una “movilización ciudadana en defensa del agua”, dijo el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, en conferencia de prensa.

En las declaraciones lo acompañó Federico Kreimerman, del sindicato de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) que reclamaron al gobierno que brinde información sobre qué hará si se termina el agua dulce.

En este sentido, Kreimerman explicó que ante la situación "grave" el gobierno deberá "decidir entre el corte del suministro de agua o el bombeo de solamente agua salada proveniente del Rio de la Plata" y exigió que el gobierno "le explique al país cuál es el escenario que se avecina y qué tiene en mente como acciones frente a este escenario".

El presidente de OSE, Raúl Montero, dijo a El Observador que si el área metropolitana se queda sin agua dulce, se podrá seguir tomando agua de aguas abajo del Río de la Plata, pero al no mezclarla con agua dulce la salinidad aumentaría aún más. Esa agua más salada podría no ser apta para consumo humano y en ese caso, OSE debería distribuir el agua "en forma de emergencia y por fuera de la red".

Emergencia e improvisación

La segunda opción que maneja OSE es implementar cortes programados. En este sentido, desde el PIT CNT consideraron que de parte de las autoridades hubo "improvisación" para abordar la falta de agua.

"Hace meses que cuando empezó a haber problemas hídricos sí aparecieron soluciones económicas para el agro en noviembre, en enero la OSE ya hablaba de riesgos en el suministro del agua potable. Sin embargo, se eligió no decir nada y avisarle a la población por ejemplo: ‘el agua va a venir con sal’ cuando ya venía con sal. Se eligió otra forma como simulando que no se puede hacer nada frente al fenómeno climático, como si esto no tuviera causas y como si eso justificara la improvisación total", dijo Kreimerman de Ffose.

Montero respondió que OSE está realizando "trabajos de emergencia" por la falta de agua y que "en las emergencias hay que improvisar", dijo.

El sindicato de trabajadores advirtió que ambas soluciones –tanto el aumento de la sal en el agua como los cortes programados– tendrán impactos en la salud, en el uso doméstico del agua y en las industrias que utilizan agua de OSE porque "no van a poder llevar adelante sus procesos productivos si se pasa a una situación de corte de suministro o de bombeo de agua solamente proveniente del Río de la Plata".

Este lunes el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se reunirá con los intendentes de Canelones y Montevideo, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, para coordinar con el Sistema Nacional de Emergencia ante el déficit hídrico.