¿Y si nos quedamos sin agua dulce? Los escenarios que se plantea OSE para seguir distribuyendo agua

Si las condiciones del tiempo se mantienen como hasta ahora, en 25 o 30 días el área metropolitana no tendrá más fuentes de agua dulce disponible, porque la represa de Paso Severino se secará. Según los pronósticos que maneja OSE, las lluvias llegarán a fin de mes y eso podría cambiar un poco el panorama por unos días o semanas en los que se podrá "estirar" la solución de mezclar las fuentes de aguas del Río de la Plata con las de Paso Severino, como está ocurriendo ahora.

En estas condiciones, seguir mezclando el agua y que salga con la salinidad de ahora es el escenario más optimista, porque si las aguas no se mezclaban y la calidad seguía siendo como la anterior, las reservas durarían 13 o 14 días, explicó a El Observador el presidente de OSE, Raúl Montero.

La represa de Paso Severino tiene unos seis millones y medios de litros cúbicos que OSE está racionando para gastar un millón cada cuatro o cinco días. Por eso el agua mezclada puede durar entre 25 y 30 días.

Pero, en caso de que el área metropolitana se quede sin agua dulce en ese lapso, OSE maneja dos alternativas. Una es seguir tomando agua de aguas abajo del Río de la Plata, pero al no mezclarla con agua dulce la salinidad aumentaría aún más.

Sin embargo, esa agua más salada podría no ser apta para consumo humano y en ese caso, OSE debería distribuir el agua "en forma de emergencia y por fuera de la red", dijo Montero. Si eso ocurre, OSE podrá desalinizar una parte del agua con una desalinizadora que UTE tiene en Montevideo y con otra que la empresa está comprando de forma urgente. Esta solución se implementaría "siempre y cuando no se pueda mantener la situación de ahora", remarcó el presidente de OSE.

El segundo escenario que maneja OSE en caso de que no hayan fuentes de agua dulce es implementar un "servicio discontinuo", es decir, implementar cortes programados. Esta solución sería para "asegurar la continuidad del servicio con calidad bacteriológica", dijo Montero.

El presidente de OSE prefirió no catalogar como "potable" o "no potable" el agua que está saliendo de las canillas ahora. Sin embargo, remarcó que esta agua "es apta para consumo humano". La semana anterior el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo que el agua "no es potable", pero "es bebible y consumible".

Así lo explicó el jerarca: "El agua no es potable en la definición perfecta de la potabilidad. Lo que nosotros decimos que es bebible y consumible. Si vamos a puntos obviamente técnicos y demás. El agua no es potable y es consumible", dijo a Telemundo (Canal 12)

El gobierno y las intendencias de Montevideo y Canelones manifestaron preocupación y algunas acciones para abordar la falta de agua. En ese sentido, el ministro de Ambiente Bouvier convocó al intendente de Canelones Yamandú Orsi, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, entre otros dirigentes para coordinar este lunes a las 16 horas el Sistema Nacional de Emergencia ante el déficit hídrico.

Además de los intendentes del Frente Amplio, estará el intendente de Lavalleja Mario García y representantes de OSE, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, según informó Santo y Seña (Canal 4).