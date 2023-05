Ministro de Ambiente dijo que el agua de OSE "no es potable" pero "es bebible y consumible"

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijo este jueves de mañana que el agua de OSE, a la que se le aumentó la salinidad, "no es potable", pero "es bebible y consumible".

Así lo explicó el jerarca: "El agua no es potable en la definición perfecta de la potabilidad. Lo que nosotros decimos que es bebible y consumible. Si vamos a puntos obviamente técnicos y demás. El agua no es potable y es consumible", dijo a Telemundo (Canal 12) y referenció a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, en esta explicación.

El ingeniero civil –opción Hidráulica y Sanitaria– Danilo Ríos, quien además trabajó durante 32 años en OSE donde llegó a ser gerente general del ente, dijo a El Observador hace dos días que técnicamente el agua que está saliendo de las canillas no es potable, aunque eso no implica que sea dañina para la salud. Para que el agua sea potable debe cumplir con los parámetros que establece el Reglamento Bromatológico Nacional, explicó Ríos.

Esa normativa dice que los valores máximos de sodio admitidos son 200 miligramos por litro y ahora la salinidad es de 400, es decir, el doble. A su vez, el Reglamento admite hasta 250 mg/l de cloruro y ahora el agua tiene 700 mg/l.

Rando apuntó que los valores "no afectan a la salud". "El sodio y el cloro son valores que en nuestro país están recomendados hasta cierto valor, pero no precisamente porque afecten a la salud, sino porque en realidad afectan las condiciones llamados organolépticas: es decir, del sabor, el olor o el color que pueda tener el agua", declaró.

Pese a que el Reglamento Bromatológico Nacional prohíbe la distribución y el consumo de agua no potable a la población, prevé que se pueda autorizar "con carácter de excepción" la distribución de agua que no cumpla con los valores establecidos "si no se detectan microorganismos patógenos".