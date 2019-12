Placeres apelará el procesamiento de la Justicia

La defensa del exdiputado del Frente Amplio Daniel Placeres, procesado sin prisión por los delitos de conjunción de interés público y privado por beneficiar a la cooperativa Envidiro mientras era legislador, anunció que va apelar la decisión dictada por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian el 28 de noviembre.

La abogada del dirigente del Movimiento de Participación Popular Laura Robatto confirmó la decisión a El Observador, ya que cuestiona la conclusión de la magistrada en base a la investigación del fiscal Luis Pacheco de que Placeres “no cumplió” con las obligaciones inherentes a su cargo “al participar y tener injerencia” en la conducción de Envidrio. Y eso, según Chamsarian, le impidió legislar "en forma imparcial y objetiva".

El procesamiento sin prisión supone que Placeres cumpla con una serie de condiciones como la obligación de dar aviso al cambiar o abandonar su domicilio y pedir permiso a la Justicia para salir del país.

El fiscal Pacheco explicó a El Observador que en su solicitud de procesamiento había pedido que Placeres fuera imputado por el delito de conjunción del interés público con el privado en carácter de comisión y omisión, pero la magistrada entendió que solo correspondió la segunda modalidad.

"La jueza entendió que la modalidad de comisión no correspondía, debido al artículo 112 de la Constitución, y por eso no se le puede imputar su responsabilidad en los votos. Pero sí la omisión de no informar al Parlamento su vinculación con la empresa", explicó Pacheco.

El artículo citado por el fiscal expresa que "los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emiten durante el desempeño de sus funciones".

Ese punto es, además, parte de lo que planteará Robatto en su apelación, en el entendido de que ese artículo exonera de responsabilidad a su defendido.

La investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado logró probar que, como diputado, Placeres intervino en cuestiones vinculadas a la empresa Envidrio, a la que seguía vinculado ytomando decisiones internas, pese a que formalmente se había apartado del directorio.

El procesado propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que fue aprobada y votada el 18 de octubre de 2017, en la que se pedía realizar esfuerzos para buscar todos los instrumentos y mecanismo para lograr la financiación de la planta industrial Envidrio “y dar de esta forma célebre inicio a la producción de la misma”.

También votó afirmativamente el proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado como Ley 19.611 el 26 de abril de 2018 que facultó al Ministerio de Trabajo a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores.

Como parte de ese “rol activo” que siguió desempeñando en la cooperativa, el diputado continuó concurriendo con asiduidad a la fábrica.

Un testigo que trabajó en Envidrio hasta 2016 declaró que siempre que debía tratar un tema laboral lo hacía con Placeres. “Todo pasa por él”, afirmó.

Los testigos señalaron que hacía una recorrida todas los días a las seis de la mañana por la planta. Otro testigo que fue empleado de la empresa hasta 2017 dijo que Placeres “manejaba todo” aun después de haber asumido la banca. Y otro declaró que Placeres “era quien decidía todo”.