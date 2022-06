Plan contra el narcotráfico: Interior realizó 82 allanamientos en un mes y cerró 82 bocas de droga

"El plan estratégico que se señalaba que no existía, existe", aseguró Heber. Días atrás el senador Mario Bergara había ironizado sobre la estrategia adoptada por el Ministerio del Interior en este sentido al señalar que o "no existía" o se estaba "elaborando sobre la marcha”.

El ministro, que precisó que su cartera informará "mes a mes" los avances del plan, se mostró conforme con los resultados. Por un lado, aseguró que la policía se muestra "dinámica" y "movediza" y por otro destacó "los énfasis que ha tenido la fuerza de tareas metropolitana".

"En San José atacamos en la zona de la Ciudad del Plata y en la capital del departamento, en Canelones las intervenciones fueron en la Ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz y la ciudad de Canelones mismo, y en Montevideo varios barrios tuvieron la intervención de esta fuerza como Peñarol, Villa Española, Cerro, Conciliación y el Centro de Montevideo", indicó.

De acuerdo a D'Elia, durante este primer mes de implementación del plan, la Policía realizó un total de 82 allanamientos entre Montevideo, San José y Canelones, lo que facilitó el cierre de 82 bocas de venta de droga. A raíz de esos operativos, quedaron detenidas 89 personas, de las cuales 60 fueron condenadas por la Justicia, precisó D'Elia.

"El trabajo de atacar al distribuidor medio está en marcha y se ha hecho", aseguró.

Las intervenciones policiales -que se extendieron a lo largo de los barrios Peñarol, Centro, Villa Española, Conciliación y Cerro en Montevideo- permitieron incautar cocaína a un valor de mercado de US$ 80 mil, pasta base por US$ 66 mil, marihuana US$ 7.600, además de una cantidad superior a nueve kilos de cocaína. La policía retuvo, a su vez, más de 1,8 millones de pesos, 10 vehículos y 13 armas.

Por medio de estas operaciones, D'Elia señaló que fueron tapiadas 11 de las 82 bocas de droga intervenidas. "En cada una de estas bocas, el delito baja apenas se tapea y lo hemos comprobado. Hay un rango entre 12 y 23% de baja del delito alrededor de la boca una vez que se tapea", apuntó.