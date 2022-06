Biden califica como inaceptables las super ganancias de las petroleras

El presidente Joe Biden se dirigió a las refinerías petroleras norteamericanas para pedirles que produzcan más y aliviar así la carga que soportan los consumidores por los altos precios de los combustibles

El presidente se dirigió a las compañías petroleras en una carta donde afirmó que las empresas debían incrementar en lo inmediato la producción de nafta, diesel y otros refinados ya que “en tiempos de guerra es inaceptable que los altos precios con que se benefician sus compañías sean trasladados a los consumidores”.

El llamado de Biden se produce en momentos en que los altos costos de la energía suma presiones inflacionarias a la economía. El precio del galón de combustible (3, 785 litros) al público en las estaciones de servicio se ubica hoy en 5,05 dólares, 54 centavos más que la semana pasada y 1,94 dólares más que el año anterior.

Pero las refinerías están trabajando al noventa por ciento de su capacidad productiva, por lo que parece difícil que puedan aumentar significativamente la oferta de combustible en el corto plazo. La demanda energética se ha disparado por el reanimamiento de la economía por la disminución de la pandemia, lo que implica un aumento significativo en el consumo de combustible por los vehículos privados y los sistemas de transporte colectivo.

La falta de los productos rusos por la guerra y la consiguiente competencia del resto del mundo en la búsqueda de combustible han agravado la situación hasta el punto en que -según las palabras de Biden- la administración federal está preparada para usar “todas las herramientas razonables y apropiadas que el gobierno y las autoridades de emergencias consideren necesarias para incrementar la capacidad de refinamiento en el corto plazo”.

Biden destacó en su carta que la disminución global de tres millones de barriles de petróleo por día ha significado una inédita desconexión el precio del petróleo y el precio del gas, que ha llevado los márgenes de ganancia por la producción de nafta y diesel a niveles record, triplicando los de antes de la guerra de Ucrania.

En una respuesta implícita a la carta de Biden, John KIlduff, socio de Again Capital, una firma de asesoría en inversiones energéticas, expresó que no había soluciones sencillas ya que las refinerías están trabajando a su máxima capacidad y que no se han construido refinerías nuevas en los últimos años y las sanciones a Venezuela, Irán y Rusia han agravado la situación que -según Kilduff- habría que atribuirla a las políticas gubernamentales.

Mike Sommers, presidente y CEO del Instituto Americano del Petróleo agradeció -refiriéndose a la carta de Biden- la oportunidad de abrir el diálogo con la Casa Blanca sobre la desacertada agenda oficial que se habría apartado del petróleo y el gas domésticos, sumando presiones inflacionarias y poniendo obstáculos a los esfuerzos de la compañías en alcanzar metas de reducción de emisiones.

El grupo industrial replicó la carta de Biden con otra carta en la que definen diez pasos que la administración federal y el Congreso deberían instrumentar para enfrentar la crisis, incluyendo las restricciones que existen a la exploración en aguas y tierras federales y la aceleración de la exportación de gas licuado.

La carta de Biden es un resumen de las declaraciones y criticas que viene realizando desde el inicio de la guerra, dirigidas a quienes considera en parte responsables de los altos precios en Estado Unidos, las grandes corporaciones que estarían priorizando sus ganancias a expensas de todos los norteamericanos. “Exxon hizo más dinero que Dios este año”, dijo el viernes pasado.