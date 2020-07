Plaza Rural confirmó una nueva tendencia en el mercado de reposición

Con un porcentaje de colocación de 89% y un aumento sostenido en los valores de prácticamente todas las categorías, Plaza Rural cerró su 222° remate, realizado los días miércoles 8 y jueves 9 de julio.

Álvaro García, presidente de Plaza Rural, comentó a El Observador que el mercado se manejó de buena manera, pero que “lo más destacable” en ambas jornadas fueron los precios, dado que subieron todas las categorías, entre un 1,5% y un 7%, salvo en las piezas de cría.

“Rematamos con un mercado ágil, con buenos precios y buena demanda. Lo que no se vendió directamente fue porque no estaba dentro de los precios de referencia de mercado”, señaló.

Para la ocasión, y con negocios realizados de forma 100% virtual desde las instalaciones del hotel Cottage, el consorcio ofreció 12.741 vacunos certificados.

García destacó los valores obtenidos por los novillos de dos a tres años, que cotizaron US$ 1,83 por kilo en promedio; la vaca de invernada, que obtuvo una media de US$ 1,42; y los vientres preñados que cotizaron US$ 696.

Por su parte, Alejandro Zambrano, integrante de Plaza Rural, afirmó que el remate anduvo muy bien y que, “tal cual se venía percibiendo”, los valores mejoraron en todas las categorías.

De todas formas, el rematador y director de la firma Zambrano & Cía puntualizó en que categorías como el ternero y el novillo de uno a dos años hubo lotes que no se vendieron.

“Hacía tiempo que no teníamos un 85% de colocación en los terneros, siempre estaba arriba del 90%. El tema está en que la gente tiene otra perspectiva de valores y los lotes que no se vendieron fue por base y no por falta de interés”, señaló.

La siguiente venta de Plaza Rural se hará el 12, 13 y 14 de agosto. Hasta el lunes 3 de ese mes hay tiempo de inscribir los lotes para participar de una nueva subasta.

En esa instancia, como en el resto de los remates, se contará con la asistencia del Banco de la República y un amplio paquete de herramientas financieras. l

Las cifras