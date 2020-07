Suba de valores en la primera jornada de ventas de Plaza Rural

Con un 90% de colocación y aumento de valores en todas las categorías, Plaza Rural dio inicio a su 222° remate este miércoles 8 de julio.

Para la ocasión, y con negocios realizados de forma 100% virtual desde las instalaciones del hotel Cottage, el consorcio está ofreciendo 12.741 vacunos certificados.

En diálogo con El Observador, Alejandro Zambrano, integrante de Plaza Rural, afirmó que el remate anduvo muy bien y que, tal cual se venía percibiendo, los valores mejoraron en todas las categorías.

De todas formas, el rematador y director de la firma Zambrano puntualizó en que categorías como el ternero y el novillo de uno a dos años tuvieron lotes que no se vendieron.

“Hacía tiempo que no teníamos un 85% de colocación en los terneros, siempre estaba arriba del 90%. El tema está en que la gente tiene otra perspectiva de valores y los lotes que no se vendieron fue por base y no por falta de interés”, señaló.

En tanto, señaló que las categorías de negocios más cortos, como la vaca o el novillo formado “anduvieron muy bien”: hubo bastante interés y dinamismo, según Zambrano.

“Una primera jornada de ventas que confirmó la tendencia del mercado en todas las categorías de invernada con suba de valores”, concluyó.

La oferta para este viernes

Las ventas continúan desde la hora 9 de este viernes con 1.421 terneras; 623 vaquillonas de uno a dos años; 182 vaquillonas de más de dos años; 2.542 vientres preñados; 121 vientres entorados; y 619 piezas de cría.