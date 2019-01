Podcast: más que sonidos, alimento para las mentes

Desde el lunes 14 se empezaron a develar día a día los 9 capítulos del thriller del verano en Itaú que se puede escuchar en la playa, en la piscina, trabajando, manejando o haciendo ejercicio porque justamente su éxito reside en que se puede escuchar haciendo cualquier otra actividad. También se puede encontrar en Spotify y en Apple Podcast.

Este verano Itaú apostó a una nueva forma de vivir el mundo de la ficción presentando la primera novela digital en formato podcast, “El regreso de Gérard Philippe” del reconocido escritor uruguayo Hugo Burel, ambientada en el icónico balneario de Punta del Este.

“El formato podcast tiene la ventaja de ser ubicuo y consumible en cualquier lado con un smartphone o laptop y unos auriculares. Pero lo mejor es que, a través del sonido, ambienta que el teatro de la mente se ilumine y la imaginación del oyente complemente a su manera lo que la narración le propone. Ahí hay un ventaja sobre otros soportes digitales que se complementan con imágenes. Aquí las imágenes las pone cada uno de acuerdo a su subjetividad”, contó Hugo Burel.

Al igual que “Una Ola Perfecta”, la obra del mismo autor escrita para el Instagram de Itaú el año pasado, este nueva novela en formato no tradicional es protagonizada por la periodista Paula Hernani.

Después de haber estado en Cabo Polonio en enero pasado y descubrir el misterio de la tabla de surf que había desaparecido 30 años atrás, Hernani regresa a Uruguay, a Punta del Este. ¿Qué misterios le deparará esta vez el verano uruguayo?

En la mira mundial

La historia se remonta a febrero de 1951, cuando gracias al impulso del empresario argentino Mauricio Litman, las máximas figuras del cine mundial se daban cita en el Primer Festival de Punta del Este.

Una de las tareas quijotescas de la época fue la construcción del cine Cantegril, donde se trabajó a sol y sombra para llegar a tiempo para la jornada inaugural del esperado evento.

Entre los célebres visitantes estaba Silvana Mangano, Joan Fontaine y Gérard Philipe. En cuanto a los films, se exhibieron títulos de la calidad de Diario de un cura rural, de Robert Bresson, La ronda de Max Ophüls y La malvada de Joseph L. Mankiewicz.

Ahora, pasados 60 años desde la muerte del francés Gérard Philipe, él nos vuelve a visitar de la mano del thriller de suspenso en formato podcast.

Burel ya había desarrollado una idea de novela centrada en su figura y en la visita al balneario que realizó en 1951, durante el primer Festival Internacional de Cine. “Esa idea me sirvió y la adapté al formato de podcast y debo reconocer que funcionó perfectamente desde el punto de vista argumental porque reúne todo: un misterio, el lugar visto desde el pasado pero funcionando en el presente, una figura mítica que parece regresar después de muerto al barrio de Cantegril, una búsqueda llena de vicisitudes extrañas y un desenlace que convierte a la novela también en un homenaje a Gérard Philipe -que entonces era conocido como “el príncipe de los actores”- y a la audacia del país de entonces, capaz de organizar un festival de cine con figuras que, en sus equivalentes actuales, sería imposible que hoy llegasen a Punta del Este”, dijo el escritor.

Más que una novela “el contenido se asimila a los folletines por entregas que se publicaban en los diarios hace muchísimos años y que tenían la virtud de enganchar a los lectores de una entrega a otra”, agregó.

Escribir para ser oído

Con esta nueva historia contada en este formato, Itaú vuelve a plantearse un desafío a la altura de las últimas tendencias mundiales.

También resultó un desafío para Burel, que con más de 20 libros publicados y múltiples premios en su haber, incursionó con una estructura de narración inédita en su carrera: la de escribir para ser oído.

“Al igual que me pasó con “Una ola perfecta”, que escribí para Instagram sin estar demasiado enterado de su funcionamiento, lo ignoraba casi todo sobre los podcast. No obstante, entendí rápidamente su lógica y me resultó muy estimulante como medio que, por otra parte es un remedo actualizado tecnológicamente de aquellos radioteatros que se escuchaban en mi casa cuando era niño”, dijo.

Desde el punto de vista de la escritura “no me planteó dificultades porque hay un personaje central que lleva adelante el relato y otros secundarios que lo complementan. Lo que si tuve en cuenta fue que el hecho de que fuese una narración para ser escuchada, lógicamente me imponía ciertos códigos en la construcción de las frases y en el uso de diálogos y voces diferentes”, explicó.

Pero, “en su base El regreso de Gérard Philipe no difiere en absoluto de cualquiera de mis cuentos o novelas, en especial las últimas en las que he transitado el thriller, con un misterio a ser develado y alguien que lo investiga, como fue, por ejemplo El corredor nocturno o El caso Bonapelch”.

Paula: de Instagram a Spotify

Paula Hernani es una chica inquieta, imaginativa y muy tesonera. Ella fue la primera que cautivó al oyente con su relato de diario de viaje. En “Una ola perfecta” la historia se desarrollaba en Cabo Polonio y ella llegaba desde Argentina para vacacionar en ese lugar único de la costa uruguaya, por recomendación de unas amigas.

En El regreso de Gérard Philipe vuelve a Uruguay y por razones de trabajo debe instalarse en Punta del Este. “Yo no pensaba que ese personaje fuera a prender tanto. Creo que eso está muy bien porque el personaje de alguna manera ganó existencia en la novela previa”, dijo Burel.

En cuanto a la expectativa que tiene con esta nueva novela el autor dijo que es “mucha, en el sentido de que estoy incursionando en algo nuevo por lo menos a nivel local. Los desafíos llegan y hay que afrontarlos porque suelen no repetirse. Desde el punto de vista de la escritura estoy muy conforme con lo hecho”.

Su relato se apoya con solidez en la producción realizada por la agencia Notable junto a las productoras Pardelión y La Mayor que aseguraron un gran nivel técnico para el producto final, algo que todavía no se había hecho en Uruguay en relación a contenidos de podcast.

“Para la producción del trailer se trabajó dos jornadas de filmación en Punta del Este, y para la producción de audio fueron tres semanas entre grabación, la edición y mezcla”, explicó Federico Moreira, director de La Mayor.

“En Punta del Este se grabaron las imágenes para el teaser y la web. Y luego el audio se grabó en estudio de grabación. Un podcast cuánto mejor grabado esté, mayor es la calidad de sonido”.

Respecto a la experiencia dijo que “fue muy buena, no es muy usual en el mercado publicitario uruguayo producir un podcast, es algo a lo que están apuntando recientemente las marcas”, agregó.

Para encontrar la voz del personaje principal, Paula Hernani, “tuvimos que hacer un casting bastante grande, que tampoco es muy usual en Uruguay”, agregó.

El impulso del podcast

Para muchos el responsable del boom de los podcasts fue Serial, el mayor éxito del mundo hasta el momento, que superó en cuestión de meses las 70 millones de descargas. El podcast estadounidense que revolucionó la radio “a la carta” se convirtió en un fenómeno de masas al más puro estilo Crepúsculo o Cincuenta sombras de Grey.

En este sentido Burel opinó que “más allá del término novela, relato, folletín, radioteatro o serie en formato podcast, lo importante es que el público consuma ficción, que es uno de los principales alimentos para el alma”

“Vivimos en un mundo hiperreal, en donde el presente agobia con información en directo sobre todo lo que sucede y por tanto las historias de ficción son relegadas permanentemente, en especial en las redes, donde se muestra todo sin reflexionar en serio sobre nada”, dijo.

En cuanto al público que pueda sentirse atraído por la novela sostuvo “que por el tema elegido el universo de escuchas será muy amplio. Un joven de hoy no tiene por qué saber quién fue Gérard Philipe, pero el medio lo tentará a conocer la historia. En cambio, el público más maduro que sí pudo conocerlo seguramente también va a interesarse por la buena difusión de la historia”.

Sin duda el podcast se presenta como un formato nuevo para las nuevas generaciones, pero para muchos es una forma de comunicación reinventada de antaño con la calidad y la tecnología de ahora.

“Creo que este formato actualiza un medio antiguo como lo fue el radioteatro -que se hacía en vivo, con los actores leyendo sus textos ante el micrófono y los efectos de sonido produciéndose en ese momento- y lo reinventa con la edición digital y otros recursos técnicos. Para disfrutar el podcast solo se necesitan los oídos y una cierta atención. Se prescinde de lo visual y se apuesta a que el teatro de la mente funcione a pleno”, concluyó.

