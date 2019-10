Polo, Sampa, Yacht y Náutico a semis del Uruguayo de hockey

Entre sábado y domingo, en régimen de ida y vuelta, se disputaron los cuartos de final del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino donde quedaron definidos los semifinalistas del certamen.

El tricampeón Carrasco Polo se tuvo que emplear a fondo para ganarle a Old Ivy, que por primera vez logró meterse entre los ocho mejores.

El sábado las polacas ganaron 4-1 en un partido que fue más parejo de lo reflejado por el marcador. Kaisuami Dall’Orso marcó dos goles mientras que Sofía Mora y la juvenil Agustina Martínez hicieron los restantes. Belén Barreiro hizo el de Ivy.

El domingo empataron 2 a 2 con tantos de Magdalena Verga y Kaisuami Dall’Orso para Polo y de María José Correa y de Belén Barreiro para Ivy. "Nos fuimos con la frente en alto", dijo a Referí Carolina Vega, jugadora de Ivy. Polo, por su parte, dio el primer paso rumbo al tetracampeonato en un contexto de mucha mayor paridad al de las pasadas temporadas.

Su rival será Old Sampa que confirmó en los playoffs por qué es la gran sensación de la temporada. El equipo de Bettina Bocca le ganó el domingo 5-2 a Old Girls tras empatar el sábado 2 a 2.

En el empate anotaron Magdalena Gómez y Pilar Oliveros para Old Sampa y Milagros Algorta y Cecilia Casarotti para Old Girls que llegó al 2-2 en la última jugada del partido. El domingo, la goleada se consumó con tantos de Magdalena Gómez, Lucía Lamberti, Manuela Quiñones, Jimena Rodríguez y Clementina Cristiani contra anotaciones de María Arancibia y Milagros Algorta. Con sus goles, Mili Algorta pasó a ser la goleadora histórica de los playoffs (instaurados en 2015) con 12 goles, pero eso es solo una anécdota ya que el clasificado fue Sampa.

Antecedentes

Ambos equipos se enfrentaron en playoffs en cuartos de final de 2015 con triunfo para Carrasco Polo 3-1 a partido único y un año después ya en régimen de local-visitante, también con triunfos de las polacas por 4-0 y 3-0. Este año, en la primera rueda, Old Sampa ganó 2 a 1 y en la segunda Polo 4 a 2.

El segundo de la fase regular, Yacht, logró su cuarta clasificación a semifinales desde que se juegan los playoffs (solo faltó en 2016 eliminado por Biguá por penales en cuartos).

El sábado le ganó 1-0 a Woodlands con gol de corto sobre el final de Iroé Gorozurreta.

El domingo sufrió el gran juego de Constanza Barrandeguy y estaba en desventaja 1-0 (gol de Valentina Jorcin) cuando lo dio vuelta con goles de Anastasia Olave y Sabrina Garaza, gran figura en las últimas fechas.

El rival de Yacht será Náutico que eliminó al número 4 de la fase regular, Old Christians, y lo hizo ganando sus dos partidos.

El sábado se impuso 1-0 con gol de la juvenil Lucía Dieste y el domingo repitió el plato con gol de córner corto de una de sus grandes figuras Agustina Taborda.

Antecedentes

Ambos equipos jugaron playoffs en cuartos de final de 2015 donde ganó Yacht 2 a 1 y en el tercer puesto de 2017 donde se dio idñentico marcador. El último antecedente se se dio el año pasado, nada menos que en semifinales. Empataron 1-1 en la ida y Yacht ganó 4-3 la revancha. Este año Yacht venció 1-0 en la primera rueda y en la segunda empataron 2 a 2.

Goleadoras de la temporada

1- Sofía Mora (Carrasco Polo) 16

2- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 133- Camila Piazza (Carrasco Polo), Cecilia Casarotti (Old Girls) 105- Kaisuami Dall’Orso (Carrasco Polo), Belén Barreiro (Old Ivy), Magdalena Gómez (Old Sampa) 8