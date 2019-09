Carrasco Polo y Yacht siguen despegados en el Uruguayo de hockey

Se disputó el domingo la 14ª fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino en el que Carrasco Polo y Yacht volvieron a sacar más ventajas en su lucha por el número 1 para los playoffs.

Polo goleó 6-0 a Woodlands que venía en franco repunte. Sofía Mora anotó dos goles y alcanzó la cima de la tabla de goleadoras a Manuela Vilar del Valle que ya está jugando en Holanda. Los restantes tantos fueron de Sol Amadeo, Lucía Castro, Agustina Martínez y Agustina Rebellato.

Yacht le ganó agónicamente a Old Sampa con un gol de Karina Bisignano, una de sus jugadoras insignia. A falta de cuatro fechas (12 puntos en disputa), Polo le lleva seis puntos de ventaja a Yacht.

El clásico terminó sin vencidos ni vencedores. Old Girls y Old Christians empataron 1-1. En la primera rueda había ganado Old Girls 1-0 con gol de Milagros Algorta, quien retornó a las canchas con gol. El de Old Christians fue obra de Belén Algorta, una exjugadora del club que volvió a las canchas este año tras residir un buen tiempo en Australia.

Por último, Old Ivy derrotó 2-1 a Biguá con goles de María José Correa y Belén Algorta contra uno de Natalia Díaz y volvió a superar la línea de Woodlands en la tabla. Náutico tuvo fecha libre.

Sigue pendiente el partido entre Náutico y Old Christians de la 13ª fecha, suspendido por problemas de la red lumínica de la cancha de Stella Maris. El partido se jugará en la denominada fecha de recuperación, es decir antes de que se juegue la última etapa.

Posiciones

Carrasco Polo 34 (13 partidos jugados)

Yacht 28 (13 partidos jugados)

Old Christians 19 (11 partidos jugados)

Old Girls 18 (13 partidos jugados)

Old Sampa 17 (12 partidos jugados)

Náutico 15 (11 partidos jugados)

Old Ivy 13 (12 partidos jugados)

Woodlands 11 (13 partidos jugados)

Biguá 2 (12 partidos jugados)

Goleadoras

1- Sofía Mora (Carrasco Polo), Manuela Vilar del Valle (Yacht) 13

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

3- Manuela Vidal (Náutico), Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

4- Belén Barreiro (Old Ivy), Clementina Cristiani (Old Sampa) 6

5- Kaisuami Dall’Orso, Sol Amadeo (Carrasco Polo), Emilia Arias (Náutico), Josefina Curci (Old Christians), Milagros Algorta (Old Girls), Karina Bisignano (Yacht) 5