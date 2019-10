Así se jugarán los playoffs del Uruguayo femenino de hockey

El domingo quedaron definidos los cruces de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino cuyos cuartos de final se disputarán entre sábado y domingo.

Carrasco Polo es el rival a vencer. Es el vigente tricampeón y desde que se instauraron los playoffs siempre obtuvo el 1 en la fase regular. La goleadora del campeonato Sofía Mora, dijo a Referí: "Tuvimos un año con muchas bajas, pero aún así pudimos mantener la punta en el clasificatorio. Algunos partidos fueron buenos, otros no tanto, pero sirvió para prepararnos y llegar con todo a los playoff. Se viene lo que más nos gusta y vamos a hacer todo para poder conseguir el cuarto campeonato. Creo que llegamos muy bien, confiadas en nuestro juego y en lo que somos como equipo".

Diego Battiste

Su rival será Old Ivy que jugará por primera vez un playoff. Una de sus grandes figuras es Carolina Vega, una ex Cimarrona con pasaje por el hockey de Australia, quien expresó: "El balance del año para nosotros fue bueno. Si bien tuvimos altas y bajas, crecimos mucho comparado al año anterior. El inicio del año nos costó, luego repuntamos pero en los últimos partidos no encontramos nuestro juego. Tuvimos algunos partidos que se nos fueron en los últimos minutos y perdimos puntos que no tendríamos que haber perdido. Pero es parte del deporte y hay que levantarse. Por eso, estas últimas semanas venimos trabajando mucho y confiando en nuestro proceso y en todo nuestro equipo. Vamos a dar 150% de nosotras para el fin de semana. Sabemos que va a ser difícil, pero partidos son partidos y lo vamos a ir a buscar".

Yacht, vigente vicecampeón, chocará con Woodlands. La defensora, referente y temible goleadora en los córner cortos Karina Bisignano expresó: "Fuimos creciendo durante todo el torneo y llegamos a estos playoffs en nuestro nivel más alto. Estamos muy motivadas y con muchas ganas de arrancar. Tuvimos un muy buen año, con muchas incorporaciones de alto nivel no solo en lo deportivo sino en lo social. Sufrimos un cambio de entrenador de muchos años y el viaje de Manu (Vilar del Valle) al exterior, pero pudimos fortalecernos rápidamente y lograr consolidarnos como un gran equipo. Sin dudas buscamos el título este año".

Diego Battiste

"Nosotras tuvimos una primera fase muy irregular", dijo por su parte la volante de Woodlands Josefina Castelo. "Nos estamos adaptando a un proceso nuevo, entrenador nuevo y eso lleva su tiempo. Nosotras crecimos con Pichi (Virginia) Silva, entramos a primera con ella, nos dejó muchísimo y adaptarnos a este cambio de entrenador (con Diego Pérez) con diferentes ideas que si bien era un desafío y para mí los desafíos siempre hacen bien y son bienvenidos, implicó un gran cambio. Sumado a eso, a lo largo del año nos enfrentamos a varias lesiones, viajes y por diferentes motivos nunca jugamos con el plantel completo. De todas formas, nos considero un equipo que siempre supimos sortear las adversidades y acomodarnos a la situación que nos tocara enfrentar. Haber empatado con Yacht y ganado a Naútico de cara a los playoffs nos da esa estabilidad para entrar este fin de semana con otra confianza, el pie derecho y salir a jugarle de igual a igual. Y un factor no menor es que tenemos por primera vez el equipo completo y la vuelta de Janu (Janine Stanley)".

Stanley se desgarró el posterior jugando en Alemania y adelantó el retorno a Uruguay para terminar su recuperación. Va por los 21 días de reposo y espera poder estar a la orden ante Yacht.

Constanza Barrandeguy, Cimarrona y figura del equipo expresó: "Este no fue el mejor año en cuanto a resultados, pero que a medida que iban pasando los meses nos consolidamos mucho como equipo, haciendo que hoy lleguemos a los playoff con mucha confianza por lo que me generan mucha expectativa jugar esta instancia que es la mejor del año. Creo que llegamos bien y con mucha confianza, pase lo que pase vamos a dejar todo en la cancha e intentar clasificar a semis".

Con el favoritismo en los papeles del lado de Polo y Yacht en sus cruces, las otras dos llaves son más impredecibles. Old Christians jugará con Náutico y Old Sampa -gran revelación de la temporada- con Old Girls.

"El balance del clasificatorio es positivo. Cambiamos de DT (llegó Horacio Motta por Diego Pérez que se fue a Woodlands), tuvimos algunas vueltas de jugadoras, ascendieron otras y fuimos de menos a más lo cual se reflejó en la tabla ya que terminamos terceras a un punto del segundo. Para los playoffs llegamos en un buen momento como equipo, venimos creciendo y ahora es momento de demostrarlo en estos partidos decisivos", dijo la delantera Micaela Astigarraga.

La capitana de Náutico Lucía Serra, expresó: "Fue un año muy competitivo, con equipos de niveles muy parejos y un gran crecimiento en general. En lo que respecta a Náutico en particular fue un año inestable, con bajas constantes por lesiones, jugadoras en selección o viaje que nos llevó a rejuvenecer el equipo con muchas chicas de la sub 16 jugando de igual a igual a quien nos tocara enfrentar. Llegamos a la instancia de playoffs en una posición poco favorable, pero confiadas en el crecimiento del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Venimos recién llegadas de una gira por Chile y de enfrentar a equipos de muy alto nivel y lograr buenos resultados. Somos un equipo joven, impredecible y donde lo que no falta son las ganas y la actitud".

La delantera y referente de Old Sampa, Lucía Lamberti expresó que su equipo llega con una alta motivación a los playoffs: "Teniendo en cuenta también el gran recambio de jugadoras que tuvimos por viajes de selección todo el año el balance de la primera fase es muy positivo.

Para los playoffs estamos motivadas y con muchas ganas de seguir jugando".

El rival será un irregular Old Girls donde Andrea Fazio, la mejor golera de la historia del hockey uruguayo que aún sigue activa, dijo: "No fue un clasificatorio parejo para nosotras, tuvimos muchas ausencias de jugadoras en varios partidos. Por suerte hoy estamos llegando al playoff con un equipo consolidado, que está preparado para dar pelea a todo lo que se viene"

Los detalles

Carrasco Polo-Old Ivy. Sábado hora 15.15 en Ivy y domingo hora 16 en Polo.

Yacht-Woodlands. Sábado hora 17 en Woodlands y domingo hora 14 en Seminario.

Old Christians-Náutico. Sábado hora 20 en Náutico y domingo hora 19 en Stella Maris

Old Sampa-Old Girls. Sábado hora 17 en Polo y domingo hora 16.30 en Sampa.