¿Por qué hay profesionales que ejercen o son docentes universitarios sin tener el título?

Hace unas semanas el exsenador y exministro de Desarrollo Social Daniel Olesker fue señalado por hacerse llamar economista pese a no contar con el título de grado otorgado por la Universidad de la República. Ante las críticas Olesker explicó que debido a la dictadura cívico-militar no pudo culminar la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas, y fue aceptado por sus méritos y trabajos académicos a cursar un posgrado en la universidad de Lovaina, en Bélgica. Según dijo, obtuvo el título de magister en Economía y por ese motivo dijo que se lo podía llamar economista.

Este jueves se conoció que el ministro Adrián Peña se presentó como licenciado en Administración de Empresas, en algunas oportunidades pese a no contar con el título, según informó Búsqueda. Peña explicó que cursó la carrera y le había quedado pendiente la defensa de la tesis, la que obtuvo en 2022. El secretario de Estado pidió disculpas por las veces que no aclaró que no tenía el título de grado.

Cada vez que sale a la opinión pública un debate por títulos, se recuerda el caso Sendic, dado a conocer en febrero de 2016, cuando El Observador informó que el entonces vicepresidente Raúl Sendic no estaba graduado, pese a presentarse como licenciado. En ese caso directamente no existía la licenciatura que alegaba haber cursado en Cuba.

Casos como estos abren algunas preguntas: ¿es necesario tener un título de grado para ejercer una profesión? ¿es necesario tener un título de grado para cursar un posgrado? ¿se puede ser catedrático en una carrera sin tener título de grado? ¿si se obtiene el título de grado es obligatorio aportar a la caja de Profesionales?

La respuesta a esas preguntas es que depende. Según lo indican las normas y según explicaron académicos, hay excepciones.

En cuánto a ejercer una carrera, aquellas vinculadas a la salud humana y animal —esto también vale para los veterinarios— deben inscribirse en el Registro de Profesionales de la Salud del MSP. Esto corre no solo para quienes tienen vínculo directo con un paciente —como un médico, nutricionistas, psicólogo o un enfermero—, sino también para quienes lo hace indirectamente —como el químico farmacéutico, el licenciado en Ciencias Biológicas y un largo etcétera—.

Olesker fue electo senador en este período, antes fue ministro del Mides

También están obligados a tener un título habilitante para ejercer aquellos que firman documentos legales: escribanos, abogados, procuradores, traductores públicos y contadores. En esta línea, entran quienes son los idóneos para firmar una autorización o validez: como el arquitecto o algunas especialidades de la ingeniería.

Ejercer una profesión sin tener título puede llegar a ser delito. Quiénes se arroguen títulos académicos que no tienen pueden incurrir en el delito de "usurpación de título" comprendido en el artículo 167 del Código Penal. Ese delito pena al que se arrogue "títulos académicos o ejerciere profesiones para cuyo desempeño se requiere una habilitación especial" y tiene una pena de multa de 20 UR a 900 UR.

Un caso recordado que llegó a tener condena de la justica por usurpación de título fue el de Carlos Sacchi, un estudiante de Derecho que llegó a ser reconocido como un abogado brillante en el ejercicio de la carrera pese a no haberse recibido nunca. Incluso llegó a ganar juicios millonarios contra el Estado y a ser discípulo del catedrático Hugo Cassinelli Muñoz.

La carrera docente

Por fuera del ejercicio ilegal y para el resto de las profesiones, que representan más de la mitad de las que están habilitadas para aportar a la Caja de Profesionales, no es requisito contar con un título para ejercer como tal. Por ejemplo, para ser periodista no se exige título académico.

Ni siquiera es necesario tener un título para ser docente universitario o alcanzar los grados superiores de la carrera académica. El Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la República aclara que se necesita “capacidad probada e idoneidad moral”, pero no habla de títulos a excepción de aquellas carreras en que el “desempeño del cargo obligue a un ejercicio profesional definido y reglamentado por ley”, para el cual “solo pueden aspirar quienes posean el título habilitante respectivo”.

El decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo, explicó a El Observador que además del estatuto docente de la Udelar, cada facultad cuenta con su reglamento interno para designar a sus docentes y los ascensos de una manera "más operativa".

En ese sentido indicó que los concursos de grado (el grado más bajo es 1 y el titular de la cátedra tiene el grado 5) los regula cada casa de estudios y tiene en cuenta los méritos y conocimientos con criterios propios. Si bien tener un posgrado o un doctorado otorga mejor puntaje, también se pueden evaluar los conocimientos y la experiencia. Otro académico consultado citó el caso de un catedrático famoso de anatomía en la Facultad de Veterinaria, De Lima, que no era recibido.

Sobre los posgrados cursados en el exterior, el decano de Derecho indicó que hay una tendencia a revalidar títulos obtenidos en el extranjero. Ocurre que la oferta de posgrados de Uruguay es limitada y, por tanto, existen carreras en el extranjero que no tienen su equivalente en el país (aunque tengan su correspondiente apostillado).Con el correr del tiempo, esta falencia empieza a revertirse acorde la Udelar diversifica su oferta. En los últimos 30 años, se pasó de 100 carreras de posgrado a más de 300 en la actualidad.

Lorenzo indicó también que Estatuto de Posgrados de la Universidad de la República, permite excepcionalmente, que se acredite formación equivalente a la de la carrera de grado para cursar un posgrado. O sea, que si bien la regla para cursar un posgrado es ser graduado, en algunos casos podrá cursar un posgrado quien no sea graduado. El estatuto entiende como graduado universitario a quien haya culminado estudios universitarios habilitados de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes y con las exigencias que para ello tiene la Universidad de la República.

El decano, experto en derecho internacional, dijo que no conoce casos excepcionales en la facultad de Derecho en Uruguay, pero no descarta que los haya en otras facultades.

Lorenzo contó que desde 2016 quienes egresan de la Facultad de Derecho no son doctores en Derecho y Ciencias Sociales sino que son "abogados". Para llegar a ser doctores requieren cursar una especialización de tres o cuatro años, como en el resto de las carreras.

Por último, están obligados a aportar a la Caja de Profesionales quienes ejerzan la profesión de manera independiente, quiénes son dependientes de una empresa o quiénes no ejercen la profesión, y así lo declaren ante la caja, quedarán exonerados de efectuar los aportes. De todos modos, debido al déficit de la caja y a los controles que esta viene realizando puede haber casos de profesionales que declararon el no ejercicio pero se entienda que deban pagar por el hecho de ser egresados universitarios.