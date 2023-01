Adrián Peña reconoció su error por adjudicarse el título de licenciado: "Pido las disculpas del caso"

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, reconoció este jueves su error por haberse adjudicado el título de licenciado en Administración de Empresas antes de haberse recibido, lo que sucedió recién en 2022.

"Es un error, como en la mayoría de los casos de que me presentaron sin que yo hiciera la aclaración. Es un error que no tengo problema en reconocer. Me equivoqué", dijo en rueda de prensa.

"Es una carrera que curse en su momento, con materias que aprobé en su momento y me quedó pendiente la defensa de la tesis. Pasaron los años, yo me dediqué a la actividad política y nunca defendí esa tesis. Si tuve el interés en el último tiempo y la defendí", aseguró.

Peña reconoció, tal como había informado Búsqueda, que había ciertas comparecencias en el Parlamento que él hablaba como licenciado. "Obviamente eso es un error". "No tuve la intención de engañar a nadie. Yo la carrera la hice para trabajar en la actividad privada pero nunca firmé un balance, nunca presté servicios. Nunca eso tuvo que ver con mi designación en algún cargo", continuó.

"Hay algunos errores, algunos personales y algunos de mi equipo. No tengo intención de ejercer la profesión. Pido las disculpas del caso", señaló.

El ministro comentó que le pidió disculpas al presidente Luis Lacalle Pou. "Lo importante para él es que yo cursé la carrera". "El me manifestó que eso era lo trascendente", afirmó.

Peña, se presentó como licenciado en Administración de Empresas durante años, pese a que recién obtuvo el título a inicios de 2022, según reconoció al semanario Búsqueda este jueves.

Cuatro años antes de defender la tésis, el propio Peña se llamó a sí mismo "licenciado en Administración de Empresas" en la Cámara de Diputados.

Según recordó el semanario, en 2018 el ministro presidía la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la cámara baja. Para opinar sobre el proyecto de ley de "Fomento del emprendedurismo, sociedades por acciones simplificadas y plataformas de financiamiento colectivo", hizo mención a sus estudios.

“Soy licenciado en Administración de Empresas. En el Uruguay, con alguna excepción, desde la academia no se forman emprendedores; se forma gente para administrar empresas. Todos mis compañeros iban a ser gerentes de la Coca Cola. Pero gerente de la Coca Cola hay uno solo. Capaz que ni hay ya; debe estar en Buenos Aires o quién sabe dónde”, sostuvo Peña en aquella ocasión.

En el currículum que está en su perfil de la página web del Parlamento se lo presenta como "Lic. Adrián Peña". En varias instancias oficiales, que llevaron su firma, también aparecía el título que no tenía. Así fue en el "Convenio para la cooperación en materia de ambiente y desarrollo sostenible entre el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Ambiente y Energía de la República de Costa Rica" y en un acta oficial con el fallo del Premio Nacional de Ambiente "Uruguay, País Natural".

Además, en la propia Universidad Católica fue introducido como licenciado, años antes de recibirse en el mismo centro de estudios. En 2018, cuando era diputado, participó de una actividad sobre el proyecto de Ley de Emprendedurismo y la moderadora se refirió a él como "licenciado en Administración y Dirección de Empresas, egresado también de la UCU". Peña no la corrigió.

Algo similar sucedió en el programa Nuestra Gente de El Canal de la Región. Asimismo, en una entrevista de La Diaria, el medio dijo respecto a Peña: "Contó que es licenciado en Administración y que, al haberse dedicado a la gestión, se ‘tenía fe’ para ‘ordenar’ el nuevo organismo (el Ministerio de Ambiente)".