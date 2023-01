Adrián Peña se presentó como licenciado cuando no tenía el título; se recibió en 2022

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se presentó como licenciado en Administración de Empresas durante años, pese a que recién obtuvo el título a inicios de 2022, según reconoció al semanario Búsqueda este jueves.

Peña explicó que comenzó los estudios en la Universidad Católica (UCU) a comienzos de 2000. Años más tarde retomó los estudios y presentó una tesis sobre el sector avícola –rubro de sus empresas– que defendió en marzo de 2022. Según el ministro, obtuvo la nota máxima.

El líder de Ciudadano dijo que "muchas veces corrigió" a las personas que lo presentaban con el título y que tramitó un cambio en su página de Wikipedia para aclarar la situación.

Sin embargo, reconoció que pudo haber firmado documentos que lo presentaban como licenciado. "Sí, sé que la mayoría de lo que firmaba no dice eso, pero alguno puede ser, no sé", declaró a Búsqueda. El ministro señaló que firma "muchas cosas" y que puede que no se haya dado cuenta de su error.

En cualquier caso, cuatro años antes de recibirse, el propio Peña se llamó a sí mismo "licenciado en Administración de Empresas" en la Cámara de Diputados.

Según recordó el semanario, en 2018 el ministro presidía la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la cámara baja. Para opinar sobre el proyecto de ley de "Fomento del emprendedurismo, sociedades por acciones simplificadas y plataformas de financiamiento colectivo", hizo mención a sus estudios.

“Soy licenciado en Administración de Empresas. En el Uruguay, con alguna excepción, desde la academia no se forman emprendedores; se forma gente para administrar empresas. Todos mis compañeros iban a ser gerentes de la Coca Cola. Pero gerente de la Coca Cola hay uno solo. Capaz que ni hay ya; debe estar en Buenos Aires o quién sabe dónde”, sostuvo Peña en aquella ocasión.

En el currículum que está en su perfil de la página web del Parlamento se lo presenta como "Lic. Adrián Peña". En varias instancias oficiales, que llevaron su firma, también aparecía el título que no tenía. Así fue en el "Convenio para la cooperación en materia de ambiente y desarrollo sostenible entre el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Ambiente y Energía de la República de Costa Rica" y en un acta oficial con el fallo del Premio Nacional de Ambiente "Uruguay, País Natural".

Además, en la propia Universidad Católica fue introducido como licenciado, años antes de recibirse en el mismo centro de estudios. En 2018, cuando era diputado, participó de una actividad sobre el proyecto de Ley de Emprendedurismo y la moderadora se refirió a él como "licenciado en Administración y Dirección de Empresas, egresado también de la UCU". Peña no la corrigió.

Algo similar sucedió en el programa Nuestra Gente de El Canal de la Región. Asimismo, en una entrevista de La Diaria, el medio dijo respecto a Peña: "Contó que es licenciado en Administración y que, al haberse dedicado a la gestión, se ‘tenía fe’ para ‘ordenar’ el nuevo organismo (el Ministerio de Ambiente)".

Peña se refirió a Sendic en 2016

Finalmente Búsqueda recordó que el ministro fue duro con el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, después de que El Observador informara que el frenteamplista no era licenciado en Genética Humana por la Universidad de La Habana, pese a haberlo afirmado durante años.

"Dígame Licenciado "...se acuerdan de Chespirito? Homenaje a Roberto Gómez Bolaños por parte de la 711 de Sendic!", escribió el 24 de febrero de 2016 en su cuenta de Twitter.

"Dígame Licenciado "...se acuerdan de Chespirito? Homenaje a Roberto Gómez Bolaños por parte de la 711 de Sendic! — Adrián Peña Robaina (@adrianbatllista) February 24, 2016

Ese mismo día volvió a referirse a la situación y tuiteó "Si habrá q estar atentos!", junto a una imagen. En ella se veía a Sendic, un recuadro con la información de El Observador y un texto que rezaba: "El virus de la corrupción y el acomodo. Tenemos que estar atentos, porque no creo que haya corrupción de izquierda. Si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda”.