Por qué razón Bruno Cetraro se bajó del doble par de remo e intentará la clasificación a París 2024 en single

En febrero de este año, tras meditarlo durante largos días, Bruno Cetraro tomó una decisión pesada. Levantó el teléfono y se lo comunicó al entrenador Osvaldo Borchi. Luego al presidente de la Federación Uruguaya de Remo, Fernando Ucha. Después de haber logrado un brillante sexto puesto en el doble par peso ligero en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el remero se separó de Felipe Kluver y decidió emprender su propio camino rumbo a París 2024, en el bote individual.

Desde Sevilla, donde se radicó en febrero de 2022, Cetraro charló con Referí y dio las explicaciones de su decisión y reveló cuáles son sus objetivos ahora en el single.

"Desde que terminó nuestra actuación en Tokio la idea fue preparar el doble par con Felipe para París. En febrero del año pasado le propuse venir a España y nos vinimos. Nos quedamos hasta los mundiales que fueron en julio de 2022. Yo ya tenía todos los papeles y la residencia para poder quedarme, pero Felipe no. Fuimos al Mundial y después a los Juegos Odesur de Asunción donde ganamos la medalla de oro y la idea era volver, porque ese era el plan, seguir entrenando en Europa. Pero llegó enero de este año y todavía Felipe no tenía ni miras de volver", contó Cetraro.

EFE/ Kai Fösterling

El beso a Kluver tras clasificar a la final A de los Juegos de Tokyo 2020

"Yo no quiero ir a París para ser finalista. Finalista ya fui en Tokio. Ahora quiero ir a ganar una medalla y para eso no podemos remar juntos tres veces al año. Fuimos campeones sudamericanos, podemos pelear un Juego Panamericano, pero para ser medallistas olímpicos tenemos que remar juntos todos los días porque así es cómo se va mejorando", agrego.

"Él decidió quedarse en Uruguay y es una decisión totalmente respetable. Acá no hubo una pelea ni nada. Al contrario, ahora está remando con Mauricio (López) en el doble par peso ligero, les fue bien en el Prepanamericano y me puse muy contento y ojalá que les vaya bien en todo lo que se viene. Pero mi idea es ir a un Juego Olímpico a darlo todo, no quiero quedarme en la puerta, no quiero volver a ser sexto, quiero poder ir a más porque siento que puedo ir a más", expresó el remero de 25 años.

"Fue así que decidí tirarme al single peso abierto. Me abro del doble porque quiero hacer mi camino, darlo todo en el single y quede en el puesto que quede saber que di todo y que nada externo me afectó. Eso es lo que soy, esto es deporte y no me puedo quedar el día de mañana con la sensación de no haber hecho las cosas como las tenía que haber hecho", confesó.

"Yo siempre quise ir por todo. Mi objetivo ahora es romperla en París. Cada uno tomó su decisión y por eso yo me abrí del bote. Lo pensé mucho, fue muy difícil tomar la decisión. Se me pasó por la cabeza decir: 'pah, lo abandono', pero a veces uno tiene que ser un poco egoísta. No me arrepiento de la decisión, fue muy dura porque me juego todo. El cambio de bote también me demanda un cambio físico, cambiar el entrenamiento, arriesgar el apoyo que tengo en función de los resultados. Es todo muy arriesgado", comentó.

Inés Guimaraens

Cetraro, coleccionista de medallas en sudamericanos

En el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago terminó en el quinto puesto y logró su boleto para Santiago. Sin embargo, la posición no lo dejó para nada conforme.

"Quería ir a ganar, pero hay que ser realistas y ver dónde estamos parados y qué tenemos que mejorar. Hicimos una preparación en México, en altura y eso nos dejó lentos. Por eso no pude estar cómo quería", analizó.

Mejor medida que ese quinto puesto en el Prepanamericano fue el cuarto puesto que en setiembre del año pasado logró en el Mundial senior de Racice, República Checa, y la medalla de bronce lograda dos meses antes en Lucerna, en la tercera etapa de la Copa del Mundo de remo.

@UYDeporte

En Asunción 2022 fue oro en el single

Cetraro y Kluver corrieron en Copa del Mundo en single y fueron a los mundiales en esos botes. Kluver fue campeón del mundo en la categoría sub 23, en Varese.

"Uno tiene que estar convencido de lo que quiere hacer y darle para adelante. Tuve que demostrar con mis tiempos que estaba apto para ir al Mundial y convencer a Osvaldo y Fernando. Los llamé 20 veces. Recién en la última llamada los convencí, me dieron el visto bueno y reconocieron que me lo merecía. Pero tenían sus razones, si hacía flaquear el doble par para los Juegos Odesur no estaba bien. Logré el cuarto puesto, pero fue un Mundial atípico. Osvaldo ya estaba en Paraguay por los Odesur y tuve que ir solo. Fui remero y delegado a la vez. Me tenía que subir y bajar del bote solo y hasta llevar la acreditación y la llave de mi cuarto arriba para no perder nada", recordó.

Cetraro, oriundo de Montevideo Rowing y que en España compite por el Club Náutico de Sevilla, con el que ganó el Europeo a mar abierto, debió cambiar la alimentación y subir de masa muscular para convertirse ahora en un singlista pesado.

Cetraro mide 1,71 metros y en la élite del single abierto, los remeros europeos promedian 2,00 metros de estatura y pesan entre 90 y 100 kilos.

El doble par peso ligero debe tener un promedio de 140 kilos entre los dos remeros. "Yo daba 72,5 kilos en el doble par, pero en el single necesito subir a 78-80 kilos. Normalmente peso 75 kilos pero en el doble par, las semanas previas recortaba la alimentación para dar el peso. Eso ahora va a ser una ventaja porque no voy a pasar hambre ni atravesar por el stress de mantener el peso entre las competencias".

Para eso contrató a una nutricionista uruguaya radicada en Barcelona y recurrió a In-Muv, un centro especializado en alto rendimiento que es propiedad de Moisés De Hoyo, preparador físico de Unai Emery en Aston Villa.

Camilo dos Santos

Con Kluver en Calcagno

Además, alquila una casa en Sevilla que está a 10 minutos de bicicleta del club donde sale a remar todos los días, en uno de los brazos del río Guadalquivir, que tiene siete kilómetros de navegabilidad y una pista de 2.000 metros donde se organizó un Mundial. En Uruguay el Lago Calcagno le quedaba a 40 minutos en bicicleta y la pista es de 1.500 metros.

"Todos esos gastos los costeo con el dinero que tengo por becas y con un esponsor. Tengo una beca de vacante militar por el Ministerio de Defensa y otra del Comité Olímpico Uruguaya. La plata de las becas es para esto. No es para juntarla y gastarla con salidas en amigos o para ir al cine. Es para invertirla en tu mejor preparación", comentó con mentalidad ultra profesional.

Cetraro sale a remar todos los días en Europa. Por decisión de la Federación Española, no puede entrenar en gimnasio con los integrantes de la selección ibérica, tal como lo hizo en Galicia, en varias oportunidades, antes y después de Tokyo 2020. Pero en el agua se los cruza, los mide y se testea con algunos.

"Sevilla no es frío en invierno. La temperatura llega a 5º, pero en la mañana se templa y llega a 18º-20º. Además no se congela. El verano sí es caluroso. Ahora en primavera ya ha llegado a los 36º. Pero salgo a las 7 AM hasta las 11 y de tarde, en el gimnasio, hay aire acondicionado. Rara vez llueve, hay poco viento y la pista es plana y sin corriente, impecable para remar. Acá estoy dedicado 100% a remar. En el club no pago cuota y puedo usar las instalaciones. El contacto me lo hizo Osvaldo que conoce al entrenador del club, David Cifuentes", contó.

La decisión ya está tomada. Cuando la comunicó, antes de viajar este año a México a entrenar en la altura, tanto Borchi como Ucha le dieron su punto de vista, pero se la respetaron. Ahora Cetraro ya está en su camino a París.

Su primer gran testeo será la tercera etapa de la Copa del Mundo que se disputará en julio en Lucerna.

Después se vendrá el Mundial de Belgrado, a partir del 20 de setiembre.

Ahí habrá siete plazas en disputa para los Juegos Olímpicos. Los seis finalistas A y el ganador de la final B ya se asegurarán un lugar en París 2024.

"Voy a ir al Mundial a buscar ya ahí mismo la clasificación. Sé que todos los rivales van a ser durísimos y que no se puede descuidar a nadie", adelantó Cetraro.

Después irá en busca del oro de los Juegos Panamericanos de Santiago, en octubre. Ya lo presiente como una revancha del quinto puesto del Prepanamericano donde se vio superado por los competidores de Estados Unidos, Brasil, México y Chile.

Si no logra la plaza olímpica en el Mundial, Cetraro la intentará el año próximo en el Preolímpico para Sudamérica donde solo hay plaza para el campeón y donde cada país solo puede clasificar a un bote, a diferencia del Mundial, donde no hay tope por naciones.

"Esa fue mi decisión y no fue una decisión tomada a medias. Tampoco la tomé de un día para el otro, la evalué durante varios días porque eran muchos los riesgos que tomaba. Pero creo que fue la decisión correcta, no me quiero quedar con ninguna incertidumbre, no estoy para quedarme con eso. Ahora solo pienso en el Mundial y si no se da ahí la clasificación, en el Preolímpico. Hasta ahí va mi mira", concluyó.