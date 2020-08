Precio de la leche en polvo tuvo caída del 7,5% y se modera después de fuerte suba

Los precios de los lácteos tuvieron una caída este martes de 5,1% en promedio, confirmando así la leve baja que se dio dos semanas atrás cuando se cortó una racha de cuatro subas consecutivas.

La baja según el índice global de precios de los productos lácteos en la primera subasta de agosto (evento N°265 de la plataforma Global Dairy Trade – Fonterra_) ubicó al promedio de todos los lácteos negociados en US$ 3.045 la tonelada.

La leche en polvo entera, que es el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, fue la que presentó la baja más significativa, con una importante caída de 7,5% para ubicarse a un valor de US$ 3.003 la tonelada.

Esto implicó un descenso de US$ 215 la tonelada con respecto al último evento, cuando la leche en polvo entera tuvo un valor de US$ 3.218 por tonelada.

En otros subrubros, la leche en polvo descremada sufrió una baja del 4,6% con valor por tonelada de US$ 2.583, la manteca se ubicó en los US$ 3.438 (una caída del 2,8%) y el Cheddar en US$ 3.568, bajando 5,3%.

En esta instancia, participaron 164 postores para la comercialización de 32.696 miles de toneladas.

Por su parte, el dirigente de la Agremiación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, dijo a El Observador que lo raro no fue la bajada de los dos últimos remates, sino la suba que se había dado del 14% hace un mes atrás que “sorprendió a todos y después pareció convalidarlo el mercado”.

“Demuestra la extrema volatidad, con una China que está mandando y que en general compra menos durante el segundo semestre. Probablemente junto a otros actores que operaron (Grupo Gloria) empujaron a una fuerte alza en su momento, porque con la recuperación económica más rápida los chinos se quisieron asegurar stock seguramente. Ahora volvió a los niveles esperables para la leche en polvo”, resumió el productor lechero.

De cualquier manera, aclaró, Uruguay no llegó a captar en sus negocios ni los precios muy altos ni los muy bajos.