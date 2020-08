El motor del agro que exportará unos US$ 400 millones menos este año

La caída en el valor de las exportaciones de carne de Uruguay en 2020 será la mayor en lo que va de este siglo y rondará los US$ 400 millones. Esa cifra implica una retracción del eje del 17,5% respecto al récord logrado en 2019. El principal motivo: una pronunciada baja en la oferta de ganado vacuno listo para faena, explicó a El Observador Lautaro Pérez, gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC). De hecho, el técnico considera de que no no suceder nada extraño, en 2021, habrá un rebote y se reanudará la tendencia alcista de los últimos años.