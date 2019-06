Precio de la soja seguirá caracterizado por la volatilidad

Se moderó esta semana el impulso alcista en Chicago para el precio de la soja, aunque la volatilidad persistirá en las próximas semanas. El foco sigue en el clima en Estados Unidos, pero también en nuevos frentes de tensión comercial, como el que abrió el presidente Donald Trump con México.

En el mercado de Chicago la soja ajustó levemente a la baja, luego del rebote de la semana previa. En los últimos días se dieron pronósticos algo más alentadores para la siembra, que venía con un retraso récord hasta el domingo 2 de junio. La implantación de la oleaginosa cuenta con algo más de margen y por eso el mercado ajustó por toma de ganancias.

En las decisiones de siembra también juegan las expectativas de los agricultores sobre el auxilio que recibirán del gobierno. Semanas atrás se anunció una ayuda para compensar a los productores por los efectos de la guerra comercial con China. Sin embargo, el mayor problema ahora es poder sembrar. Y por eso las especulaciones giraron sobre compensaciones para los productores que puedan no sembrar o que lo hagan en fechas tardías.

Si bien el retraso de la siembra es un factor alcista, compensa esto el alto nivel de stocks que todavía en Estados Unidos y en el mundo con soja en medio de una firme tensión entre China y Estados Unidos.

Hoy hay aproximadamente negocios de soja estadounidense con China por 7 millones de toneladas que todavía deben embarcarse. Y las dudas están en si efectivamente los chinos cumplirán con esos negocios.

En tanto, en el mercado local los productores esperaban por subas adicionales en los precios aunque las referencias no pudieron pasar de los US$ 320 por tonelada base acopio. Con los ajustes en Chicago hubo también correcciones en las primas y en los últimos días se manejaban descuentos entre US$ 5-US$ 7 por tonelada respecto a los futuros de referencia.

Cereales

En el trigo sigue la volatilidad, atada a lo que sucede con el maíz y a posibles efectos del exceso de lluvias sobre la inocuidad y la calidad de la producción estadounidense. A eso se sumaron algunas luces amarillas sobre el clima en algunas zonas del Mar Negro, especialmente por falta de precipitaciones en regiones de Rusia.

Esta semana el trigo Chicago comenzó al alza para ajustar fuerte entre martes y miércoles y recuperar este jueves. La posición diciembre –referencia para los negocios de cebada en Uruguay– logró cerrar este jueves por encima de US$ 190 por tonelada. Más allá de la fijación de negocios en cebada –atada al trigo en Chicago– la suba en los valores hizo que recobrara impulso las decisiones de siembra en el cereal que se habían moderado en meses anteriores.