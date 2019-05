Cosecha de soja cierra con rindes que compensan malos precios

Cuando comenzó el año los agricultores esperaban sacar 2.500 kilos de soja por hectárea y venderla a US$ 350 por tonelada, según las perspectivas trazadas en ese momento.

Sin embargo, a punto de concluir las labores de cosecha de la oleaginosa, los rindes de soja de primera superaron ampliamente los 3.000 kilos por hectárea, pero su valor cayó notoriamente.

Pese a eso, especialistas confirmaron que con una soja comercializada a US$ 300 por tonelada el producto bruto por hectárea –lo que se factura por hectárea– es mayor al que se hubiera obtenido en un año de rendimientos no tan altos y con una soja a US$ 350 por tonelada.

En ese sentido, Facundo Capandeguy, ingeniero agrónomo y director de la empresa agrícola 3agro, explicó a El Observador que se obtuvieron más kilos que los esperados, aunque a un precio menor a la hora de vender el grano, por lo que “las cuentas tendrían que estar razonablemente bien”.

Capandeguy –quien también se desempeña como presidente de la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa– informó que la soja de primera "anduvo muy bien".

Si bien señaló que es complejo determinar un rinde promedio fijo porque “hay de todo en todos lados”, hizo referencia a que la soja de primera está “cómodamente arriba de los 3.000 kilos por hectárea”.

De hecho, mencionó que en la zona núcleo y en campos buenos hay muchas chacras que superan los 4.000 kg/ha. "Para ser cauteloso, hablaría de rindes que superan los 3.000 kg/ha, que sería lo correcto”, afirmó.

Respecto a la soja de segunda, explicó que hay dos escenarios bien claros. Hizo referencia a que los excesos hídricos que hubo a fines de diciembre produjeron que haya resiembras dobles y hasta triples.

“Se sembró una vez, se sembró otra vez, fracasó y se sembró maíz. Se sembró hasta a fines de enero. Fue una situación única”, recordó.

De la soja de segunda, hay un 50% que fue sembrada antes del mencionado exceso y esa se implantó “razonablemente bien”. Del 50% restante, la situación es “muy diversa” y es “toda mala”.

“Eso es lo que resta cosechar en la mayor parte de los casos, es decir el porcentaje de chacras más feas de todo el conjunto”, comentó.

En tanto, indicó que el porcentaje de venta de la soja en Uruguay oscila de un 20% a un 30%.

En cuanto a los márgenes, afirmó que es un tema "extremadamente complejo" y que el resultado "depende de cada empresa".

A modo de ejemplo, explicó que en el caso de un productor que tiene un área importante y maquinaria propia, este año sin dudas que los US$ 300 van a dar un margen. Sin embargo, señaló que las cuentas individuales son muy pesadas y que el escenario cambia mucho dependiendo de la empresa.

A pesar de que las últimas lluvias dificultaron la última parte de la cosecha de la soja de 2018/19 –impidiendo el ingreso a las chacras en algunas zonas durante varios días–, solamente resta levantar un 15% del cultivo que está en zonas de San José y Colonia.