Precio récord por los terneros en la venta de Plaza Rural

Los precios de los terneros se destacaron en el último remate de Plaza Rural, con valores récord, indicó Alejandro Zambrano a El Observador. Esa categoría se valorizó en promedio a US$ 3,19 por kilo y a US$ 583,66 al bulto, un 4,43% más que en la venta anterior.

El rematador, integrante del consorcio, comentó que las actividades comerciales se movieron muy bien, lo que “confirma que por todo lo que es reposición hay mucho más demanda que oferta”, y eso “se ve reflejado por las subas de precios”.

Esta edición del remate ganadero culminó con 99% de ventas.

Varias categorías se destacaron por sus valores, como los terneros y terneras, que se valorizaron a US$ 3,07 por kilo; los novillos de uno a dos años lograron US$ 2,90 y los de dos a tres años a US$ 2,95. “Lo importante es que esa firmeza, esas subas y valores récord muestran lo que percibíamos la semana previa, que hay mucha más demanda que oferta en un mercado que claramente está desabastecido en todas las categorías”, expresó.

Resultados finales del remate 252.



Ya estamos inscribiendo ganados para el remate 253, de los días 7, 8 y 9 de setiembre.



Para esta venta, que se hizo desde el hotel Cottage, Plaza Rural destacó en la oferta buenos ejemplares de invernada y cría.

Apuesta a más ventas generó dinamismo

Plaza Rural comenzó a realizar más ventas por mes, en busca de presentarle más opciones a los clientes y a los vendedores. En ese marco, Zambrano dijo que se va confirmando que “dándole más opciones y alternativas a los clientes y vendedores se va generando un dinamismo y un mercado que va a estar mucho más en el día a día en la referencia de precios. Con remates cada 15 días vamos a tener una actualización de valores más en tiempo real”.

Según mencionó, el equipo del consorcio está “muy contento” por haber encarado ese desafío.

Financió el BROU con 90 días

Los escritorios socios operaron con el financiamiento del Banco República, y pusieron a disposición de los clientes varias herramientas financieras, entre ellas la preoferta, el Fideicomiso BROU, el Adelanto Fácil, la calculadora de Precio Justo y el flete gratis para el primer lote de terneros vendidos, de la mano de Mapfre.

Una nueva oportunidad

Plaza Rural volverá a rematar el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de setiembre, instancia en la que se realizará la venta Nº 253, con límite para las inscripciones hasta el 29 de agosto.