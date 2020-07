Primera exportación de tecnología forrajera uruguaya hacia Colombia

Por primera vez en la historia, un mixer (equipo utilizado para mezclar alimento con destino al consumo de vacunos) fabricado en Uruguay se exportará a Colombia.

La venta la realizó la empresa Mary, con sede en Santa Catalina, Soriano, quien viene exportando diversos equipos y herramientas de diseño y fabricación local a Paraguay, Ecuador y Panamá, a lo que ahora añade un nuevo destino.

Luis Aberastegui, director de la firma, informó a El Observador que ese mixer “es el M85 vertical, que fue distinguido por el jurado del Premio Gerdau a las mejores innovaciones en tecnología para los agronegocios, en el marco de la Expointer, en Brasil”.

También contó que el equipo fue adquirido por un productor de ganado para carne que maneja un rodeo vacuno de 1.000 cabezas en la zona colombiana de Los Llanos Orientales, concretamente en el departamento El Meta, y que la gestión prosperó gracias a un consejo del representante de Mary en Panamá, Diccon Curry, quien posee varias tecnologías de la empresa uruguaya, entre ellas un mixer aunque de mayor porte, el M120.

Este mixer negociado al productor colombiano saldrá del puerto de Montevideo a mediados de agosto y tras un mes arribará al puerto de Santa Marta, sobre el mar Caribe.

El valor

Ese equipo, a nivel local, tiene un precio de US$ 28.200, aunque dependiendo de las condiciones de pago puede ser objetivo de una bonificación, explicó el empresario industrial.

Consultado sobre qué es lo que genera el interés en los países a los que se exportan los productos de Mary, aludiendo a los mixer mencionó: “Son de fácil manejo, no se necesita un operario de gran experiencia, se aprende de un modo sencillo, pero además son equipos robustos, que duran, muy fuertes, aptos para trabajar por mucho tiempo en condiciones de alta exigencia”.

Además, hay algunas ventajas tecnológicas distintivas de estos mixer, como que poseen un sistema regador.

Juan Samuelle

"El campo no paró"

Aberastegui, a propósito de cómo visualiza al mercado dada la emergencia sanitaria que ha impactado en todo el mundo por el covid-19, dijo que “nos sorprendió gratamente que en el primer semestre de 2020, al menos en nuestro caso, hubo colocaciones superiores con relación al primer semestre del año pasado”.

“El campo, como se ha dicho, no paró, siguió adelante con sus responsabilidades de generar alimentos, el productor no bajó los brazos pese a las dificultades que se reconoce existen y en la medida de lo posible se sigue invirtiendo, algo que me parece pasa porque el productor es de meter y de ser optimista aunque la mano venga complicada”, reflexionó.

Más allá de las ventas locales, otro detalle interesante es que Mary acaba de exportar un picador de fardos hacia Ecuador, encaminó la venta de varios mixers a Paraguay y los tiene previsto entregar antes de fin de año y hacia Panamá enviará en agosto un picador de fardos, un distribuidor de estiércol y cinco accesorios para un cargador frontal.