Primero los ricos: de la carrera a la "estampida" por las vacunas

Colocada en el ojo del huracán pandémico durante todo el año por no advertir a tiempo lo que se venía o por ser complaciente con China, según algunos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) oyó antes que nadie el ruido de la estampida.

"Déjenme ser claro –dijo a principios de este mes el director general de la OMS, el biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus– simplemente no podemos aceptar un mundo en el cual los pobres y quienes están marginados son pisoteados por los ricos y poderosos en la estampida de la vacuna". Y el mundo pasó de una carrera por las vacunas, en la que ya se ve "la luz al final del túnel", en palabras de este experto africano, a la estampida.

Un reporte del New York Times de esta semana resume, e ilustra, la angustia del jefe de la OMS en un párrafo: "Aunque muchas naciones pobres tal vez puedan vacunar al 20% de sus poblaciones en 2021, algunos de los países más ricos del mundo han reservado suficientes dosis para inmunizar a las suyas varias veces".

"Esta es una crisis mundial y las soluciones deben ser compartidas de manera equitativa como bienes públicos mundiales. No como materias primas privadas que amplíen las desigualdades", insistió Adhanom Ghebreyesus.

Dos, cuatro y seis a uno

Un análisis del New York Times sobre los contratos para las vacunas que reunieron la Universidad de Duke (Carolina del Norte), Unicef y Airfinity –una empresa que estudia datos científicos– indica que la Unión Europea se garantizó poder inocular al doble de su población, el Reino Unido y Estados Unidos, cuatro veces, y Canadá, que tiene mucho territorio y poca gente, hasta seis veces. Son, además, los países que ya empezaron la vacunación: Reino Unido el 8 de diciembre, EEUU y Canadá el 14, y la UE lo hará el 27 de este mes.

En América Latina, Chile, Costa Rica y Panamá autorizaron esta semana el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. El país sudamericano estima recibir las primeras dosis la semana próxima y comenzar de inmediato la vacunación: sería la primera nación de América Latina en entrar en la fase del "combate directo" al covid-19, en correspondencia con un desempeño económico mejor al de la mayoría de sus pares en la región. Costa Rica y Panamá estiran la fecha hasta el primer trimestre de 2021 y Argentina, que firmó un amplio contrato de suministro con el Fondo Soberano de Rusia, se sorprendió el jueves cuando supo que la Sputnik V aún no es recomendable para personas mayores de 60 años.

Los países más prósperos apostaron a varias vacunas a la vez ante la incertidumbre sobre su éxito. EEUU destinó miles de millones de dólares en su campaña de "velocidad de la luz" para apoyar la investigación, desarrollo y elaboración de cinco de las vacunas más prometedoras. Ese impulso tenía una condición: los estadounidenses tendrían acceso prioritario a las dosis fabricadas en su país.

EEUU reservó 100 millones de dosis del producto de Pfizer, con opción a comprar 500 millones más; 200 millones de la vacuna de Moderna y 300 millones más en oferta. Y tramitó pedidos por 810 millones de dosis con AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax y Sanofi. Es decir, hasta 1.500 millones de dosis para una población de poco más de 320 millones de habitantes.

El pedido del Reino Unido es por 357 millones de dosis de varias vacunas con opción a 152 millones más y la UE llega hasta 1.300 millones, que podría ampliar en 600 millones si las requiere.

¿Solidaridad?

En Perú, que suma 36.800 muertos y casi un millón de contagios, su ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que en "un mundo ideal" su país comenzaría la vacunación "a fines del primer trimestre de 2021" pero, como explicó, hay complejas negociaciones para obtener las dosis.

Un estudio de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sostiene que una quinta parte de la población mundial –casi 1.500 millones de personas, cinco veces la población de EEUU– no tendrá acceso a las vacunas hasta 2022.

El proyecto Covax, desarrollado por la OMS para garantizar la distribución equitativa de las vacunas, presentaba a principios de este mes un déficit de financiamiento de US$ 28.000 millones. "Si no se corrige ese déficit, los países de ingresos bajos y medianos-bajos tardarán demasiado en acceder a esos instrumentos vitales en 2021, lo que prolongará la pandemia y ocasionará graves consecuencias económicas, no solo para esos países sino también para la economía mundial en general", señaló la OMS en un comunicado.

Un informe de Eurasia Group, que se presenta como líder mundial en asesoría y consultoría de riesgos políticos, analiza las economías de diez países (Alemania, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Francia, Japón, Catar, Reino Unido y Suecia) y concluye que una solución equitativa de las vacunas reportaría a esas naciones beneficios por US$ 153.000 millones para fines de 2021 y hasta US$ 466.000 millones para 2025. "Eso es más de 12 veces el costo total estimado de US$ 38.000" que requiere la OMS para su plan de aceleración de vacunas y distribución igualitaria. El Covax apoya el desarrollo de nueve vacunas, ocho de las cuales se encuentran en fase de estudios clínicos.

Alexander Kazan, director general de Global Strategy en Eurasia Group y uno de los autores del informe, explicó que son muchos los argumentos humanitarios y éticos para apoyar al Acelerador ACT y al Covax que impulsa la OMS. "Si no se hace nada corremos el riesgo no solo de perder los avances económicos de años, sino de decenios", afirmó Kazan.