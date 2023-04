Procesadores avícolas desmintieron a los carniceros: "no se puede hablar de una suba de precios"

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) expresó en un comunicado que la afirmación de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) de que el precio de la carne aviar subió debido a la suspensión de las importaciones, es falsa.

La gremial indicó durante marzo y abril ingresó pollo entero y supremas cortadas, principalmente desde Estados Unidos, y destacó que, durante 2022, pese a que las importaciones incrementaron, el efecto de rebaja “nunca se reflejó en los precios al consumidor, por lo que es falso que las importaciones beneficiaron al consumidor. En todo caso, los beneficiados fueron otros”, se afirmó.

Los carniceros denunciaron recientemente que el precio de la suprema de pollo aumentó entre $ 40 y $ 50 por kilo. Sobre eso Cupra consideró que “es responsabilidad de la cadena comercial” hacerse cargo de esos cambios.

Además, desde la UVC se reclamó que el valor del pollo entero aumentó $ 5 por kilo, a lo que Cupra respondió: “la UVC no dice nada respecto a que el pollo entero tuvo una baja del orden de los $ 30 por kilo desde principios de año. Esa rebaja la aplicó la industria al pollo que vende al por mayor a toda la cadena comercial y no fue trasladada al consumidor final, según consta en los datos relevados de precios al consumidor del INE. Teniendo en cuenta el precio industria, no se puede hablar de una suba de precios sino de apenas el comienzo de una recuperación desde la fuerte caída de este año”.

Por último, desde la cámara de procesadores avícolas mencionaron que no queda claro “a quien buscan beneficiar o qué intereses intentan defender” los carniceros, “apoyándose en información distorsionada, parcial o falsa”.