Producciones en la región y una apuesta al streaming: el camino de Disney+ en América Latina

El futuro será en streaming. Ni el cine ni la televisión lineal desaparecerán, pero está claro que la apuesta inmediata más fuerte para las empresas de entretenimiento audiovisual está en las pantallas domésticas de consumo no lineal. La emergencia de Netflix en la última década a nivel internacional fue apenas la punta de lanza para una avanzada que ahora continúan los grandes estudios de Hollywood, entre ellos, Disney.

La empresa del ratón lo dejó claro este año, en una reunión de inversores en octubre: su nueva plataforma de streaming, Disney+, es la nueva prioridad. Y en diciembre anunció una avalancha de proyectos de sus grandes marcas: Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar, Walt Disney Pictures, y Fox, que ahora también es parte del conglomerado. Las películas anunciadas llegarán a los cines, como hasta ahora, pero la mayoría de los anuncios fueron contenidos para Disney+.

La plataforma llegó a Uruguay y al resto de América Latina en noviembre, y en julio de 2021 llegará su complemento “adulto”, Star+, que incluirá los contenidos más maduros, deporte en vivo (ya que Disney es dueña también del canal deportivo ESPN) y las series y películas que no caben en la plataforma familiar.

Si bien en estas primeras semanas Disney+ no cuenta con tanto contenido regional, la apuesta de la empresa es a partir de ahora producir también contenidos en América Latina, que luego puedan verse también en el resto del mundo. De hecho, la empresa filmó este año en Uruguay contenidos para National Geographic, aunque la mayoría de las producciones estarán en los mercados mayoritarios del continente: Brasil, Argentina, México, Colombia y en menor medida, Chile y Perú.

Así lo anunció Fernando Barbosa, ejecutivo de Disney Latin America y General Manager de redes de medios para la región, lo que lo señala como encargado de las producciones locales, de la distribución de contenidos televisivos y de adquisiciones para todas las plataformas de la compañía, lo que incluye a la flamante Disney+, que entre otras producciones ha anunciado un documental sobre Quino y Mafalda, un concurso musical llamado Conecta y canta, conducido por el colombiano Sebastián Yatra, y dos producciones de los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat (responsables de las películas El ciudadano ilustre y Mi obra maestra), entre otras.

En una mesa redonda en la que participó El Observador, Barbosa explicó detalles de la estrategia de Disney para la región, contó por qué aún no están disponibles todas las temporadas de Los Simpson en Disney+, y hasta realizó un agradecimiento particular a Netflix.

Al momento de adquirir un contenido o de encargar una producción ¿Qué diferencias hay al hacerlo para la televisión que para el streaming?

Definitivamente hay diferencias entre el contenido que puede ir a una plataforma lineal, que son los canales, y el contenido que va a la plataforma no lineal, que en este momento para nosotros es la plataforma de streaming Disney+. Hay patrones diferentes. En lo lineal todo se maneja y se califica a través de un rating, que trae un resultado, y por ende trae también un ingreso publicitario. En lo no lineal es un poquito más complejo porque se mide diferente, se mide en descargas, en vistas, es realmente un espacio nuevo para nuestra compañía, y creo que hoy en día con todo lo que estamos haciendo y estamos probando en el especio no lineal, es todo ensayo y error.

Poco a poco, conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que contenidos funcionan, que contenidos no funcionan, que contenidos hay que bajar y reemplazarlos. Y vamos a poder ver también las tendencias de la audiencia, que es lo que quieren, que es lo que piden.

En este momento tenemos dos formas de agrupar los contenidos que van a lo no lineal, uno es la captación de suscriptores, los contenidos que creemos que pueden captar suscriptores, y los contenidos que creemos que pueden ayudar a retener a los suscriptores. Esas son las dos categorías. Es ensayo y error, nadie tiene la fórmula. Por supuesto que hay otras compañías mucho más avanzadas, particularmente una que es Netflix, que ya tiene once, doce años en la región y ya tienen obviamente más conocimiento que nosotros en cuanto a lo que funciona y a lo que no funciona. Nosotros estamos comenzando a navegar ese espacio.

¿Están trabajando con productoras locales para generar nuevos contenidos para Disney+?

En la producción local ya tenemos más de veinte años de colaboración con productoras de toda la región. Hoy el modelo de las producciones locales para nuestras plataformas en un 95% son producciones que nosotros hacemos para nuestras plataformas, no tenemos tantas sociedades para eso, porque todo lo que producimos lo difundimos nosotros. En el pasado si se hacía, compartíamos, hacíamos muchas coproducciones donde cada uno suma su parte y transmite en cierto espacio esa producción en sus propios canales, pero eso se hace cada vez menos, sobre todo con nosotros que estamos concentrando esfuerzos en producir nuestra propia propiedad intelectual para consumirla nosotros mismos. No quiero decir que las coproducciones no existan, hay algunas, pero son cada vez menos.

¿Cómo se define que productos dentro del libro de marcas de Disney tienen lugar en Disney+? ¿Qué tiene que tener un contenido para estar ahí?

Disney+ tiene varias marcas emblema: Lucasfilm, Pixar, Marvel, Walt Disney Pictures y National Geographic, que son los principales nutrientes de Disney+. Obviamente son producciones que crea y produce la compañía a nivel global, en un esquema global. Hoy en su mayoría son productos globales de esas cinco marcas hechos en Estados Unidos, no obstante, dado que adquirimos Fox, hemos decidido que hay algún producto que tenía que estar en la plataforma. Un ejemplo son los poderosos Simpsons, y también seleccionamos una gama de películas apropiadas para Disney+. En la producción local pasa lo mismo. Hay producciones que llevan el nombre Disney y la marca Disney porque cumplen una serie de requisitos apropiados, una lista extensa. La lista de características se resume en productos sanos, familiares y cuidados en todas las características de la producción. Aunque también estamos produciendo contenido para Disney+ que no lleva la marca Disney.

¿Es cierto que Los Simpson aún no está completa en Disney+ para no perjudicar al canal de cable Fox, donde se emiten?

Si. Creo que por ahora son dos temporadas pero eso va a ir mutando, según como veamos la performance de Los Simpson, tanto en la plataforma como en el canal lineal Fox en la región.

Definitivamente el target del consumidor que tenemos hoy en día en televisión lineal paga, es el mismo que el que queremos en Disney+. Entonces a nivel de programación vamos a hacer todo lo posible para combinar la programación de cierta forma para incentivar al consumidor del canal lineal a pasarse a Disney+, o que simultanee. Que tenga las dos opciones. Esa es la meta principal. Por eso vamos a jugar a nivel de programación para poder alternar entre lo lineal y lo no lineal, y como decía, es a ensayo y error. Tenemos un negocio robusto en la televisión paga y no la estamos desapareciendo, va a mantenerse y vamos a combinar las dos cosas. La estrategia principal de la compañía ahora es Disney+, pero también creo que a futuro vamos a ver producciones específicamente para los canales lineales que no tengan nada que ver con lo no lineal.

¿En que países de la región están produciendo ahora, y en cuales piensan producir?

Tenemos producciones en proceso en Brasil, que es un territorio muy importante para nosotros, porque en términos de streaming es el país más avanzado y capacitado de la región. En México, en Argentina, en Colombia y seguramente tengamos algunos en Chile. Pero muchos de los proyectos que tenemos no tienen una denominación per se de un país, son producciones regionales, como las que hicimos para Disney Channel como Soy Luna y Violetta. Queremos ser equitativos, pero también somos conscientes de cuáles son los mercados más grandes para nosotros en términos de suscripciones.

De todas formas, hay que dejar claro que todo este vagón de producciones locales que haremos son para América Latina pero también para el mundo. Porque una vez que entran a la plataforma Disney+ alguien en Finlandia las puede bajar y las puede ver. En cualquier lugar del mundo.

Hay que recordar algo, y en eso le doy las gracias a Netflix: la barrera del lenguaje ya no existe, hoy en día alguien en América Latina mira una serie coreana sin ningún problema, o una serie latinoamericana se puede ver en Suecia, sin que la lengua sea un problema. Gracias a lo no lineal, a estas plataformas que son el futuro, la barrera del idioma es cada vez menos, la gente está dispuesta a ver contenidos de todo el mundo. Todo este contenido local que va a estar en la plataforma será muy local para América Latina, pero va a estar expuesto en nuestra plataforma en todo el mundo. Y lo mismo para otras regiones que producen, como Europa.