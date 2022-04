Proponen ley de paridad que permita controlar “trampas” a la hora de aplicarla

La democracia representativa uruguaya continúa excluyendo a las mujeres de los puestos de poder y les impide adquirir el capital político necesario para avanzar en sus carreras políticas, concluye un trabajo realizado por Niki Johnson, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República (Udelar). El trabajo será el punto de partida para el debate en el foro “Representación Política y de género en el Uruguay” que forma parte de “La Máquina de Aprender, impulsado por la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay y una serie de socios institucionales, universidades y centros de pensamiento, y que se llevará a cabo el 20 de abril.

Johnson sostiene en su estudio que en ámbitos partidarios y parlamentarios se ha circunscrito a “declaraciones de intenciones políticamente correctas que quedan en el olvido al momento de definir candidaturas electorales o designar cargos de decisión, o se traducen en gestos puramente simbólicos, como dejar la banca a las suplentes mujeres en ocasión del 8 de marzo o 25 de noviembre de cada año”.

Uruguay votó en 2017 una nueva ley de cuotas (Ley 19.555) que eliminó el límite temporal a la aplicación de la cuota, “pero no la ajustó en otros aspectos que pudieran haber generado un mayor control sobre las trampas en su aplicación”. Por eso, afirma Johnson, que se requiere la aprobación de una ley de paridad cuyo diseño tenga en cuenta las restricciones a su efectividad que podrían generar las propias características del sistema electoral y sistema de partidos uruguayos.

El trabajo también afirma que en el contexto regional “Uruguay aparece como una anomalía” debido a que en la última década, Argentina, Chile y Brasil han tenido mujeres presidentas no solo electas, sino reelectas. “En cambio, Uruguay no solo no ha tenido una mujer presidenta, sino que nunca ningún partido ha postulado una candidata presidencial”. Desde la reforma electoral de 1996, que instauró las elecciones internas y las candidaturas presidenciales únicas, solamente tres mujeres se han postulado como precandidata a la presidencia . En cuanto a la vicepresidencia, recién en la última elección Uruguay llegó a tener su primera vicepresidenta electa.

En cuánto a los cargos en el gabinete ejercidos por mujeres, Johnson indica que la tasa de representación femenina ministerial subió durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (FA, 2005- 2010), cuando coincidieron cuatro mujeres ministras en el gabinete, y al inicio de su segundo mandato Vázquez nombró a mujeres en cinco ministerios. El resto de los mandatarios nombró a un máximo de dos mujeres ministras. El gabinete nombrado por Lacalle Pou en marzo 2020 también incluía solamente dos mujeres ministras (Economía y Vivienda).

La actual tasa de representación femenina parlamentaria ubica a Uruguay liderando el último tercio del ránking de países de la región.

Si se desagregan las tasas de mujeres electas por magnitud de las localidades, Johnson afirma que las mujeres generalmente han logrado una mayor presencia en las más grandes –Montevideo–, ventaja que se acentúa con la aplicación de la cuota en 2014 y 2019. “Aunque los distritos más pequeños del interior son bi- o plurinominales, la cantidad limitada de bancas en disputa hace que solamente el primer lugar de la lista tenga alguna chance real de ser electo, y la tasa de representación femenina en estos distritos se ha mantenido constantemente baja”, afirma.

Incluso en los distritos mayores, la tendencia es que muchas listas ganan pocas bancas, haciendo que también allí únicamente los primeros uno o dos lugares de las listas sean competitivos, agrega la autora del trabajo.l