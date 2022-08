Próxima temporada: la previsión sobre la llegada de turistas y estadía promedio de un operador

Para la próxima temporada se espera que los turistas permanezcan menos días de estadía en los destinos elegidos y una ocupación aproximada de 90% durante enero. La previsión es que continúe la tendencia de los últimos años y que la mayor cantidad de visitantes provenga de Argentina.

Un informe elaborado por Casas del Este, el portal de alquileres temporales de InfoCasas, indicó que tomando en cuenta las consultas de usuarios se espera una ocupación similar a la temporada pasada donde se llegó al 90% en los primeros 20 días de enero. El aumento de las consultas de alquiler a través del portal fue de 8% y de 15% en el caso de las visitas.

La mayor cantidad de visitas fue desde Argentina con 54%, seguido por Brasil con 31%, Brasil 10%, Chile 2% y un 3% fue desde otros países.

En el caso de Argentina hay incertidumbre sobre la llegada de turistas por el tipo de cambio desfavorable. El informe señaló que si bien existe un público habitual de Punta del Este que no modifica su estadía, en otros sectores se mira la temporada próxima con mayor precaución.

Por ese motivo, se prevé una agenda de reservas más breve que en años anteriores, con una estadía promedio de 10 días, tanto para Punta del Este como para la costa de Rocha. La estimación que se había efectuado para la temporada pasada había sido de una estadía promedio de 20 días.

Punta del Este fue el destino más buscado en las consultas al portal con 42%, seguido por Piriápolis con 18% y La Paloma hasta La Pedrera con 16%.

Los precios de los alquileres se mantienen estables respecto a la temporada anterior con un incremento de 2% en dólares. A su vez, los tickets de alojamiento oscilan, en promedio, entre US$ 110 y US$ 200 por día. El ticket promedio en Punta del Este es de US$ 200, en La Pedrera de US$ 190, en Piriápolis de US$ 150 y de US$ 110 en Atlántida.