Pasión por los colores: el proyecto fotográfico que retrata a mujeres hinchas de fútbol se puede ver en Montevideo mientras se expone en Nueva York

La primera vez que fui a la cancha me tembló el pecho. Tenía 16 años, muchos de los que había pasado haciendo un pedido recurrente: que me dejaran ir a ver a Peñarol. Seguía los relatos en la radio, ojeaba la sección de deportes del diario de los domingos y me compraba en secreto una camiseta negra y amarilla en el puesto que armaban a una cuadra de mi casa cuando había partido. Pero no podía ir al estadio. Ningún hombre me llevaría. Y el estadio, era sabido, no era un lugar para mujeres solas.

La primera vez que fui a la cancha me advirtieron que tuviera cuidado, que me tapara, que me alejara si era necesario, que saliera antes del partido para volver rápido a casa. Pero escuché a las hinchadas cantar por sus colores en un clásico que fue el principio de la victoria del Campeonato Uruguayo y entendí lo inexplicable de la pasión. También entendí por qué tantas (y tantos) se alejan de las canchas y prefieren callar algunas canciones. La primera vez que fui a la cancha me llevó la familia de una amiga: una línea de cuatro femenina. Abuela, madre e hijas. Y yo, que había esperado en el banco, pisé la popular. Una experiencia que recuerdo vívidamente hasta hoy. Porque a pesar de que el fútbol es un ámbito masculinizado, las hinchas están ahí: son tu madre, tu abuela, tu hermana, tu vecina. Vos, que estás leyendo esto. Mujeres de todos los ámbitos, las orientaciones sexuales, las edades y las clases sociales. Cuerpas Reales, Hinchas Reales es un proyecto fotográfico que busca visibilizar y reclamar el lugar de las mujeres y disidencias hinchas de clubes de fútbol de Latinoamérica para contribuir a la construcción del fútbol como un espacio abierto y plural. Para reivindicar el aporte de las hinchas que también sostienen un club. Paola Ramírez Aurora Chosco junto a sus hijas, nuera, nietas, sobrinas y ahijadas. Todas hinchas del Club Deportivo villa San Antonio. El colectivo fue creado y es dirigido por la fotógrafa argentina Érica Voget y hasta ahora fueron retratadas hinchas de 77 clubes por 78 fotógrafas en 10 países en los que el fútbol es un deporte, al menos, popular: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Chile, México, Perú y Uruguay. Leé también Barrabrava: la serie de Amazon grabada en el Parque Central que se adentra en la violencia en el fútbol Desde Uruguay se sumó Natalia Rovira, que ya hacía una cobertura deportiva que tenía como objetivo visibilizar a las mujeres en los deportes, para retratar a las fanáticas del Club Nacional de Football. El cuadro del que es simpatizante desde niña, al cual vinculó “amorosamente” su padre aunque cuenta que con los años y el trabajo en el ámbito del periodismo deportivo se fue “des-enamorando” de las dinámicas del fútbol. Un enamoramiento que recordó con cariño en torno a este proyecto. “Era un colectivo que se iba a armar de mujeres fotógrafas hinchas de un cuadro. Por eso me interesó. Y principalmente para visibilizar la mujer hincha dentro de un cuadro de fútbol masculino. ¿Qué pasaba con esas mujeres representadas o no representadas dentro de las hinchadas de fútbol?”, se pregunta en diálogo con El Observador. Natalie Fernández García Equipo femenino de Deportivo Huilloc “Cuando se visualiza el hincha de fútbol siembre es hombre, y si se visualiza una mujer es hegemónica. Es algo que no es muy real a lo que es realmente una hincha. Entonces, nuestra idea era que pudiéramos abarcar la mayor diversidad de mujeres y disidencias en cada una de nuestras fotografías. Por eso hay un trabajo muy grande de campo”, señala. Actualmente son once las fotógrafas uruguayas y once los clubes del fútbol uruguayo, desde instituciones de la AUF hasta cuadros de OFI e incluso cuadros de Baby Futbol. “No somos fotógrafas de los clubes. Nuestra referencia de colores o de cuadros fue la que fotografiamos para tener más afinidad, más cercanía y también una facilidad para hacer un trabajo de campo”, explica. Las fotógrafas que participan son Adriana Cabrera Esteve con Estrella del Sur, Lucía Martí con Bella Vista, Agostina Vilardo con Villa Española, Florencia Manggiarotti con Liverpool, Agustina Saubaber con Progreso, Inés Olivera con Peñarol, Ana Da Silva con Fénix, Lorena Roth con Wanderers, Gesica Lima con Defensor y Meri Parrado con Danubio. La propuesta llegó a Rovira en plena pandemia. Lo que implicaba que las mujeres le abrieran las puertas de sus hogares en medio de una emergencia sanitaria. Pero hasta ahora, nadie las había puesto en el foco de la discusión cuando se hablaba de su pasión. Leé también Member Hartas de estar hartas: mujeres se rebelan frente a las carencias para jugar al fútbol en la AUF Mirar las fotos de la exposición es como entrar momentáneamente en sus casas –el living, el dormitorio o el patio– pero también en sus historias. Y, según explica la fotógrafa, hay una línea que une a muchas de ellas: un relato de exclusión del fútbol. “Hay mucha historia y mucha historia de dolor. Las chicas más jóvenes, por lo menos las que yo fotografié, estaban vinculadas a la cancha porque la llevaba el padre o la llevaba un novio, entonces tenían un lugar de pertenencia. Pero cuando se trataba de gente un poco más grande se dificultaba: nunca habían ido ni al Estadio Centenario ni al Parque Central, los maridos no las dejaban ir a la cancha o ver fútbol”. Una limitación que se repite en las series de casi todas las fotógrafas. Un caso paradigmático es el de Dudu Galo Doido, una brasileña de 74 años hincha de Atlético Mineiro, que tatuó su cuerpo 46 veces con diseños vinculados al equipo de sus amores. “Ella no fue a la cancha hasta que el marido falleció porque él no la dejaba ir a ver a su club. Después se fue tatuando todo el cuerpo. Es una hermosa foto. Imagínate la pasión que tenía esa mujer como para esperar que el hombre fallezca para ir a empezar a ir a la cancha y tatuarse el escudo de su club”. Marcia Charnizon Dudu Galo Doido, hincha de Atlético Mineiro Esta situación, indica, se repite con a lo largo de todo el territorio latinoamericano. “Capaz que vamos aflojando un poco pero son lugares re masculinizados, muy machistas. La limitación de ir a la cancha por un padre que no le gustaba o porque no se lo permitía su marido o porque no tenía amigas que compartían los mismos gustos como para ir a un lugar tan popular se repite en casi todas las historias”. Leé también La marea en foco: historias y conquistas de las fotógrafas que retrataron al feminismo En su conjunto, el proyecto también es una muestra de la diversidad cultural de América Latina. Las costumbres en torno a la cancha, las tradiciones, las cábalas y las formas de alentar en cada país. Hinchas de edades, oficios y países diferentes, que se mueven en las canchas con una pasión similar pero con historias particulares. Desde Aída Duarte y Renata Ríos, madre e hija que sueñan con gritar un gol en el Monumental; Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo líder del cuadro que lleva su nombre; Jessica Silva Muñoz, la hincha de Universidad de Chile que vivió una tragedia familiar a raíz de la violencia de las barras; La Chola, la hincha de 85 años de Fénix o Luana Medina Boggio, la mujer trans hincha de Peñarol que desea volver a la cancha; hasta la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky y su costado danubiano de herencia materna. Meri Parrado Lucía Topolansy, hincha de Danubio La exposición que se puede visitar hasta el 14 de agosto en la Fotogalería Goes, ubicada en Av. Gral. Flores y Carlos Reyles, es una versión más reducida que la que ya estuvo en la Fotogalería Prado y se puede recorrer durante las 24 horas. Natalia Rovira y Meri Parrado viajaron a Nueva York, donde el proyecto fue seleccionado para exponerse en el Festival Latinoamericano de Fotografía del Bronx, en el Bronx Documentary Center, a partir de mañana miércoles 13 de julio, y podrá ser visitada durante un mes. Rovira habló con El Observador horas antes de subir al avión, aprontando aún los últimos detalles de la exposición, pero contó que el viaje se financió principalmente a través de venta de rifas aunque golpearon más de una puerta. A pesar de todo, el proyecto sigue rodando. Están a punto de abrir una nueva convocatoria a fotógrafas de origen latinoamericano en cualquier parte del mundo y proyectan la posibilidad de que la muestra –que ya se expuso también en Argentina, Chile y Bolivia– vaya a continuación a Berlín y México. Cuerpas reales, hinchas reales / Natalia Rovira La exposición en Montevideo “Lo que vemos y consumimos, aunque no queramos, en la televisión o en los medios casi siempre es una hegemonía y una belleza que es irreal. Pero en las devoluciones de las mujeres sobre la exposición la gran mayoría se ven reflejadas", dice Rovira antes de volver sobre el nombre del proyecto: "La palabra 'cuerpas' irrumpió y molesta, no solamente por una palabra inclusiva sino porque parece que no puede ser una palabra artística. Era lo que buscábamos y se encontró: romper con esos factores de opresión que constantemente tenemos las mujeres culturalmente". Las mujeres del fútbol también están en la hinchada, en las casas, en los barrios. Es hora de que todos las vean.