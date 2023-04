Psicólogos uruguayos ofrecen consultas gratis para que la salud mental "no quede elitista"

Un mensaje de una persona que pide ayuda llega al Instagram del psicólogo Alejandro de Barbieri –o ahora a la línea 093 709 966–. Tras un par de preguntas, como la edad o el motivo de consulta, él reenvía el caso a un grupo de WhatsApp que tiene con unos 15 colegas de varios departamentos del país.

"¿Quién puede?", pregunta. Uno de los psicólogos toma al paciente y le ofrece cuatro sesiones semanales gratis, con la posibilidad de extenderlo a cuatro más. Una vez pasado este plazo la persona puede arreglar pagar el arancel –de $500– con el profesional para continuar las consultas.

Así funciona "La Revolución del Colibrí", una iniciativa liderada por Alejandro de Barbieri que busca aportar en la prevención y promoción de la salud mental.

"Lo que yo quiero es facilitar el acceso a la salud mental a gente que no puede pagar el arancel que debe estar en $1800 o $2000. Es el gran sentido de mi vida, que la salud mental no quede elitista", dijo el psicólogo a El Observador.

Consultas y charlas gratis

El proyecto tiene dos patas: las consultas gratuitas y las charlas de Zoom abiertas para todo público.

Por el momento hay tres charlas planificadas. La primera se transmitirá este lunes a las 19:30 con la temática de prevención de suicidio. A la misma hora el lunes 8 de mayo será la de prevención de bullying, el lunes 5 de junio la de consumo de marihuana y el lunes 3 de julio de consumo de alcohol. Todas quedarán subidas en internet para verlas on demand.

Estas charlas que da De Barbieri tienen el objetivo de iluminar determinadas problemáticas (a las que sumarán otras en el segundo semestre, como la de abuso sexual) y también el objetivo de brindar un servicio a cambio para las personas que aporten el bono opcional de $550. Quienes no paguen el bono igual pueden acceder a las charlas.

"El que puede colaborar es de alguna manera un padrino terapéutico o una madrina terapéutica porque con esos $550 yo le pago a un psicólogo que está atendiendo gente que no puede pagar", explicó el psicólogo.

El arancel que De Barbieri paga a sus colegas es de $500, es decir, el dinero del bono menos lo que quita Mercado Pago.

Psicólogos de varios departamentos

Hay psicólogos de Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Salto. "Mi idea es que haya psicólogos en cada departamento, pero por ahora estamos arrancando. Lo bueno es que ya somos 15 y hacemos Zoom y presencial. Son todos psicólogos recibidos, de la Universidad Católica y de la Udelar", explicó a El Observador.

Los profesionales, pese a que no son empleados de De Barbieri, son supervisados. "Nos reunimos una vez al mes por Zoom. Hay gente que tiene dudas o preguntas", dijo el psicólogo.

"De estos 15, hay dos o tres formaron parte del 0800 1920", es decir, el número de apoyo emocional de ASSE que surgió en la pandemia de covid-19. "Entonces ya tienen el entrenamiento de dar este tipo de apoyo si hay situaciones críticas. Puede ser gente que llame por intentos de suicidioso simplemente apoyo emocional”, sostuvo.

La iniciativa comenzó en 2022 en el ahora cerrado Centro de Logoterapia y Análisis Existencial (Celae) donde solo daban las charlas.

Las consultas comenzaron en marzo de 2023. Al principio, éstas le llegaban por Instagram a De Barbieri, pero él no daba abasto. Por eso, estrenaron la Línea Colibri de Apoyo Emocional: 093 709 966.