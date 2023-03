Mueva ministra de Salud, Karina Rando, dijo que récord de suicidios "entristece" y bajar cifras "puede llevar años"

La nueva ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró que la cifra récord de 818 suicidios en 2022 "entristece" y aseguró que "puede llevar años" cortar la tendencia de aumento de los últimos años.

"Es una cifra que nos entristece, no voy a decir nos alarma porque ya veíamos que las cifras venían aumentando hace muchos años, pero sí es una cifra de la que nos vamos a ocupar", afirmó Rando en una rueda de prensa consignada por Canal 5.

Tal como informó El Observador, los 818 suicidios reportados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el año pasado superan a la de 2021 en un 8% – ese año se suicidaron 758 personas– y mantiene una tendencia de ascenso que se viene registrando de forma sostenida desde 2017.

El día de su asunción, el 13 de marzo, Rando dijo que el énfasis en su gestión será la salud mental. "Son pérdidas de vidas evitables, y por lo tanto está dentro del plan que estamos trabajando", explicó la ministra este viernes.

Consultada sobre cuánto tiempo podría llevar cortar la tendencia de aumento de los suicidios en el país, la jerarca respondió que "puede llevar años". "Esto no es una cosa que se hace de un mes para otro, no es que vamos a implementar las medidas hoy y a fin de año ya vamos a ver que hay 600 casos, eso no es así", advirtió.

Para Rando, lo primero que se debe hacer es "desestigmatizar el tema de la salud mental y del suicidio", y destacó la campaña de salud "Ni silencio ni tabú", lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2022.

Según la ministra, esta iniciativa muestra "uno de los conceptos más importantes que tiene que tener la población, de que no es un tabú hablar de esto y que podemos buscar ayuda".