Exjerarca del Mides denunció a La Diaria por US$ 451 mil

Gabriela Bazzano, exsecretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad, y su esposo, Joaquín Rodríguez, demandaron a La Diaria, a la Universidad de la República (Udelar) y a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, por daños y perjuicios. La pareja, que reclama US$ 451.363 por daño moral, citó a las tres organizaciones a una audiencia de conciliación, en instancia previa a la demanda civil, pero los demandados no accedieron y esperarán que se presente la demanda ante la justicia civil.

La demanda se debe a una publicación de La Diaria que en diciembre de 2020 titulada La directora del Sistema de Cuidados y su programa de “familias articuladas” en la que el medio informa sobre la entrega por parte de Seamos, ONG que dirigía Bazzano, de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos.

Además, La Diaria recordó que su investigación también "informó sobre otras denuncias contra Seamos por situaciones de omisión de asistencia, malos tratos, abandono y apropiación de dinero de las pensiones de los usuarios".

Por su parte, los demandantes argumentan que "los hechos difamatorios (...) atentan contra la dignidad y el prestigio profesional de los suscritos" e "implican un hecho ilícito que genera la responsabilidad civil y penal de quienes lo expresen o se adhieran a los mismos". Asimismo, señalan que la investigación penal sobre Seamos fue archivada por la Fiscalía.

Además de al citado medio, la pareja demandará a la Udelar y a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay por cuestionar su ética profesional.

A causa de la polémica, Bazzano renunció a su cargo en la Secretaría Nacional de Cuidados y por la suma que se perdió en consecuencia, exige US$ 306.818 dólares. Su esposo, que también es psicólogo, vio su imagen dañada y dejó el ejercicio de su profesión; pide US$ 54.545. El resto de la suma por la demanda se completa con US$ 50.000 que corresponden a daño moral contra Bazzano y US$ 20.000 contra Rodríguez. Asimismo, se sumaron US$ 20.000 dólares por daños a la salud de Bazzano, por hipertensión.

El abogado de La Diaria, Matías Jackson, señaló que ninguna de las tres organizaciones accedieron al acuerdo que planteó la jueza de Conciliación de 2° turno, Grisel Amaro, de manera que Bazzano y Rodríguez deberán presentar la demanda ante la justicia civil.

Jackson rechazó la existencia de una relación causal entre la investigación de La Diaria, los daños que alega la pareja y la renuncia a su cargo de Bazzano. En este sentido, el abogado enmarcó la demanda en un contexto de crecientes ataques contra la libertad de prensa.