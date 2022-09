Puglia: “Vengo de una familia blanca de toda la vida. Trabajar en cultura me fascina”

El cocinero y conductor televisivo, Sergio Puglia, se refirió este domingo a su decisión de aceptar la invitación para integrar la Comisión de Cultura del Partido Nacional.

“Cada uno de nosotros hacemos siempre política cuando opinamos en la vida, no me vengan con que no hacemos política partidaria. Cada uno de nosotros tiene una visión de la sociedad en la que quiere vivir que va pegado a la filosofía política a la que directamente adherimos”, afirmó en el programa Polémica en el Bar.

“Vengo de una familia blanca de toda la vida. Por tradición primero me acerqué al partido y por convicción continúe en él durante toda mi vida. Así que no es ninguna sorpresa”, dijo.

Además, recordó que en la última campaña electoral “cuando la gente de la izquierda salió a decir que la cultura es de izquierda o no es cultura el Partido Nacional salió a contradecir y dijo que la cultura es de todos”.

“Es lo que yo pienso. Hay que reconocer los talentos, no importa la bandera política por donde caminen”, afirmó.

“Me parece algo realmente bueno poder aportar. Trabajar en cultura es una cosa que a mí me fascina. He aportado bastante a la cultura desde mi área que es la gastronomía”, dijo Puglia.