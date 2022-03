Putin, el "enigma" que para el FA es "nacionalista de derecha" pero enfrenta al "imperialismo" de EEUU

Vladimir Putin y su proyecto político para Rusia no es una figura sencilla de digerir para la izquierda –y la uruguaya no es la excepción–, entre la verticalidad de su liderazgo y su planteo hacia los poderosos de occidente. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aplicó el pasado jueves paños fríos a un debate complejo ante la urgencia de un pronunciamiento exigida por el avance de las tropas rusas sobre Ucrania.

El comunicado –concebido tras varias horas de discusión– se limitó a expresar la "preocupación ante la creciente agudización del conflicto", y allanó el camino para ir más a fondo en la Mesa Política del lunes. Esa postura de Pereira no detuvo a otros sectores de emitir juicios más categóricos, aunque se valoró como un paso "sano" de "priorizar un mínimo común denominador" para no desprenderse de la estructura.

"Es un personaje para mí bastante misterioso y muy ruso", resume el expresidente José Mujica en diálogo con El Observador sobre el mandamás del Kremlin. El emepepista vuelve a la misma referencia que usó años atrás en entrevista con el programa español Salvados: "Hablé una vez con él y era como hablar con una estatua. No podés sacar ninguna conclusión".

Los acercamientos uruguayos con Moscú –primero a través de Mujica y en 2017 con Tabaré Vázquez– estuvieron atravesados por los intereses comerciales, desde el "nuestro país es pequeño pero está en una esquina importante” del emepepista al "encontrarán un clima de negocios propicio" del oncólogo hacia los empresarios rusos.

De "autoritario" a "conservador"

"Hay que aclarar porque se ve que algunos se quedaron en el tiempo. Putin no es comunista y su concepción es más bien un nacionalismo de derecha que otra cosa. Su gobierno no es un gobierno socialista, y con estas acciones no son otra cosa que algo condenable por los comunistas uruguayos", afirmó a El Observador el secretario general del Partido Comunista (PCU), Juan Castillo.

No obstante, los dos sectores más votados del Frente Amplio (FA) –PCU y MPP– no se pronunciaron aún sobre el tema, como sí lo hicieron –y con mayor dureza que la presidencia– el Partido Socialista (PS) y la Convocatoria Seregnista Progresistas. Desde ambos bandos informaron que compartieron los términos expresados por Pereira el jueves.

Consultado en rueda de prensa este lunes sobre las voces discrepantes con su comunicado, el exsindicalista enfatizó que fue "aprobado por unanimidad y ratificado por unanimidad por el Secretariado Ejecutivo". "Así que serán voces del espíritu", remató.

"Es un liderazgo autoritario de una nación que tiene historia con liderazgos autoritarios más allá del signo de los gobiernos de turno", opinó el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía. "Lo digo desde la época de los zares, (Joseph) Stalin o Putin. Ese tipo de sociedad, más allá del sistema de gobierno genera liderazgos y estructuras autoritarias", indicó.

Mahía admitió que "evidentemente hay matices en la interna del FA" y que era "sano" el posicionamiento de Pereira –el buscar el común denominador–, por más que "la declaración seguro no es lo que todos aspiraban".

El secretario general del PS, Gonzalo Civila, también arremetió contra Putin: "Es un nacionalista de derecha que aplica una política interna que, en los estándares que reivindicamos de sociedades en que quepamos todos y todas, no encaja". El diputado dijo a El Observador que el líder "tiene una mirada conservadora, netamente de derecha y una posición expansionista que refleja una vocación imperialista".

Civila remarcó que "cuando Putin anuncia esta acción bélica hace una fuerte crítica a Lenin de que el proceso de "ucranización" tiene su explicación en su política de autodeterminación, sobre la base de identidades nacionales" para "reconocer la soberanía". "Stalin era un gran crítico de eso y deshace esa política", planteó para equiparar a ambos líderes rusos. También cuestionó un "componente oligárquico muy fuerte" en el gobierno.

El PS ha tenido posturas muy críticas pero también acercamientos con la experiencia de la Unión Soviética, desde la oposición del histórico Emilio Frugoni a plegarse al bloque del gigante del este hasta la línea de Vivian Trías, quien fue espía para la Checoslovaquia comunista en los '60. El PCU, en tanto, fue reconocidamente prosoviético, salvo matices como las "vías a la revolución".

"Hay contradicciones que son muy viejas", sostuvo Mujica. "Este hombre (Putin) tiene el orgullo nacional. Agachó las guampas con una renuncia muy despojada pero no le gustó nada eso de que le pusieran bases militares, y se ve que juntó fuerzas y tomó la decisión: 'De acá no van más'. Es un capricho nacionalista que tiene", interpretó.

Entre "imperialistas"

"Es un disparate la persistencia de la OTAN, que desnuda la posibilidad de Europa. Aquí la que en peores condiciones está es Europa, no tiene estatura", dijo Mujica. "Todo fenómeno de paz tiene que incluir, desgraciadamente, a Alemania y a Rusia. Y no tiene vuelta", señaló.

Tanto el comunista Castillo como el socialista Civila hablaron de un "enfrentamiento interimperialista". "Para cualquier cosa que cueste vidas humanas, hay que condenar al mismo tiempo que quienes provocan el hecho son los integrantes de la OTAN y el apoyo decidido de Estados Unidos. Los dos hechos son condenables", consideró Castillo, y criticó su "intención decidida de controlar geopolíticamente la zona". "No tenemos ambiguedades en ninguno de los dos repudios: condenamos la acción de la OTAN y la del gobierno ruso", aclaró por su parte Civila.

¿Y qué opinan en el FA respecto al alineamiento geopolítico de Rusia con los regímenes izquierdistas de Nicaragua, Venezuela y Cuba? Para Mujica "es todo conveniencia geopolítica" y lo ideológico "no tiene nada que ver". El astorista Mahía coincidió con esa línea y planteó que la afinidad "es la misma que pueden tener China o EEUU con otras regiones". "Son competencias entre las potencias por aliados estratégicos", dijo.

Civila llamó a "hilar más fino" y aseguró que "nuestra región ha estado siempre muy afectada por el imperialismo norteamericano", en referencia a "equilibrios políticos que han estado siempre". Juan Castillo, del PCU, no hizo comentarios al respecto e indicó que no habían hecho ese análisis.

En otro orden, Castillo puso sobre la mesa que los comunistas son hoy la principal fuerza opositora en Rusia –"vienen creciendo en electorado"– y ese partido denunció persecuciones en el país luego de las elecciones.

Consultados para esta nota, los senadores Mario Bergara y Daniel Caggiani prefirieron no hacer comentarios.

El repaso de Mujica

El expresidente dijo que "la invasión rusa (a Ucrania) se condena a sí misma" y que "el mundo no se arregla con declaraciones". "Estudie la historia de Rusia.. Recuerde que el héroe fundador se llamaba Iván El Terrible, de que llegaron a Alaska, que es una palabra rusa, con una tradición que fueron cinco o seis veces invadidos por los caballeros teutónicos, que Napoleón entró con medio millón de personas y salió con escolta personal, que bancaron dos guerras con Alemania y perdieron 30 millones de habitantes. Rusia es todo un continente. No es para definir así", explicó.