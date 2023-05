Putin y Zelensky acordaron por separado reunirse con líderes africanos para discutir un plan de paz

Los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, respectivamente, acordaron celebrar reuniones separadas con una delegación de líderes de seis países africanos para discutir un posible plan de paz para Ucrania, dijo este martes el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Ramaphosa dijo que habló con ambos presidentes por teléfono durante el fin de semana y que ambos acordaron organizar “una misión de paz de líderes africanos” en Moscú y Kiev.

“Lo principal de nuestras discusiones son los esfuerzos para encontrar una resolución pacífica al devastador conflicto en Ucrania”, dijo Ramaphosa.

Los líderes de Zambia, Senegal, República del Congo, Uganda y Egipto conformarían la delegación junto con Ramaphosa, precisó en un comunicado. Putin y Zelensky le dieron el visto bueno para “comenzar los preparativos”, dijo el líder sudafricano.

Cuatro de esos seis países africanos (Sudáfrica, República del Congo, Senegal y Uganda) se abstuvieron el año pasado en la votación de la ONU sobre la condena de la invasión de Rusia. Zambia y Egipto votaron a favor de la moción.

Ramaphosa no habló de tiempos ni describió ningún esquema o criterio para las posibles conversaciones de paz. Zelensky dijo que no consideraría un acuerdo de paz para poner fin al conflicto hasta que las fuerzas rusas no se retiren por completo del territorio ucraniano.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también fue informado sobre las reuniones planificadas de la delegación africana y “dio la bienvenida a la iniciativa”, dijo Ramaphosa.

“Como dijimos antes, estamos a favor de cualquier iniciativa que pueda llevarnos a una paz en línea con la Carta de la ONU, con el derecho internacional y con las resoluciones de la Asamblea General”, dijo el portavoz de Guterres.

El anuncio de Ramaphosa se produjo días después de que el embajador de los Estados Unidos acusara a Sudáfrica de ponerse del lado de Rusia en la guerra de Ucrania e incluso de proporcionar armas para ayudar a Moscú.

El embajador de los Estados Unidos en Sudáfrica, Reuben Brigety, alegó la semana pasada que en diciembre se cargaron armas y municiones en un buque con bandera rusa en una base naval de Sudáfrica y se llevaron a Rusia. El gobierno sudafricano, por su parte, negó haber enviado armas a Rusia.

Sudáfrica afirma que su posición sobre la guerra es neutral. El país tiene fuertes lazos históricos con Rusia debido al apoyo de la antigua Unión Soviética al partido gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica cuando era un movimiento de liberación que luchaba para acabar con el régimen racista del apartheid.

Sudáfrica también recibió buques de guerra rusos y chinos para ejercicios navales conjuntos frente a sus costas en febrero que coincidieron con el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El máximo general del ejército de Sudáfrica viajó a Moscú y se reunió con el comandante de las fuerzas terrestres rusas el lunes.

Sudáfrica sostiene también mantiene una fuerte relación con los Estados Unidos y otros partidarios occidentales de Ucrania. El presidente Ramaphosa se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca a fines del año pasado.

Zambia también tiene lazos históricos con Rusia. Uganda es un aliado de los Estados Unidos en la seguridad regional en África oriental, pero su presidente, Yoweri Museveni, habló de la amistad de su país con Rusia y su posición neutral en la guerra de Ucrania.

Sipho Mantula, analista de la Escuela Africana de Asuntos Públicos e Internacionales Thabo Mbeki de Sudáfrica, dijo que la neutralidad de algunos de esos países africanos ayudaría a cualquier conversación.

“No se necesitan personas que tomen partido y se conviertan en mediadores delegados”, dijo Mantula.

El Kremlin quiere que Kiev reconozca la anexión de Rusia de la península de Crimea y las provincias ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporizhzhia, que la mayoría de las naciones denunciaron como ilegal. Ucrania rechazó las demandas y descartó cualquier conversación con Rusia hasta que sus tropas se retiren de todos los territorios ocupados.

El plan de paz de 10 puntos de Zelensky también incluye un tribunal para procesar los crímenes de agresión, lo que permitiría que Rusia rinda cuentas por su invasión. Zelensky tuvo conversaciones privadas con el Papa Francisco en el Vaticano en las que dijo haber buscado el apoyo del Sumo Pontífice para el plan de paz de Ucrania.

Por su parte, Beijing publicó una propuesta de plan de paz en febrero y un enviado chino se prepara para visitar Rusia y Ucrania.

Pero parecía haber pocas posibilidades de un avance inminente para poner fin a la guerra ya que Ucrania y sus aliados occidentales rechazaron en gran medida la propuesta china.

(Con información de agencias)