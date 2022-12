Mundial Qatar 2022: ¿Qué pasó en el vestuario con Messi, Kun Agüero y Weghorst, tras Argentina y Holanda?

Después del partido que Argentina le ganó por penales a Holanda por cuartos de final del Mundial Qatar 2022, sucedió un intercambio entre Lionel Messi, quien hablaba con un periodista, y el delantero holandés Wout Weghorst, autor de los dos goles de su equipo.

En primera instancia se escuchó a Messi decir "¿Qué mirás bobo?", sin que se supiera a quien se refería.

Después se supo que la discusión era con el número 19 de Holanda, Weghorst, que se había acercado adonde estaba el 10 argentino.

En el video se ve al exfutbolista Sergio Kun Agüero que habla con el holandés en ese momento.

Después, el Kun contó en ESPN cómo fue la conversación: "Estaba ahí el 19 exactamente, estábamos entrando y le empezó a decir 'eh Messi, eh Messi', el chabón le decía 'come here'. Yo le dije 'ya está, cerrá el orto, para que le hablás', si estaba el tema caliente. Le dije que se calle

y él me dijo que no le diga que se calle, le digo 'ok, entonces vos no hables con Messi'", expresó Agüero, mitad en español y mitad en inglés.

¿Qué pasó con Messi en los vestidores?



El Kun Agüero presumió su inglés para defender a Leo de Weghorst.



Así lo contó en @ESPNFutbolArg #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/sobLoKCMit — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) December 10, 2022

Weghorst declaró después que "quería darle la mano después de un partido de fútbol, pero no quiso hablar conmigo. Mi español no es bueno, pero no tuvieron palabras respetuosas. Fue realmente decepcionante", expresó.