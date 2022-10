Qatar 2022: la selección presentó a los cuatro jugadores que entrenaron por primera vez

La selección uruguaya presentó a los cuatro futbolistas que este lunes entrenaron por primera vez con la mayor en el Complejo Celeste.

Los hermanos César y Maximiliano Araújo, el golero Santiago Mele y el delantero de River Plate Thiago Borbas.

Mele y Maxi Araújo participaron en los Juegos Panamericanos sub 23 que se desarrollaron en Lima.

César Araújo fue convocado en 2020 a la selección sub 20 que luego no pudo participar oficialmente por la pandemia de covid.

Lo mismo le sucedió a Thiago Borbas, que no fue citado a selecciones sub 15 y sub 17, y cuando lo convocaron a la sub 20, se paralizó la actividad.

Los cuatro jugadores integran la lista de 55 reservados por Diego Alonso para el Mundial Qatar 2022.