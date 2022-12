Qatar 2022: Van Gaal pasó de la dura crítica que le hizo Di María a los besos en la boca con Depay

El técnico de la selección de Holanda, Louis Van Gaal, respondió en conferencia de prensa sobre las críticas que le hizo el futbolista argentino Ángel Di María, antes del partido por cuartos de final del Mundial Qatar 2022 que jugarán Argentina y Holanda, este viernes a las 16:00 horas.

Di María, que fue dirigido por Van Gaal en Manchester United, expresó: "Me peleé con él, me quería ir a la mierda. La dirigencia sabía que mi problema era el técnico. Ganábamos 3-0, hacía un gol y una asistencia y al otro día en el entrenamiento me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Fue el peor DT de mi carrera".

Van Gaal y Depay

Van Gaal respondió con humor este jueves: "Me apena que diga eso, pero es uno de los pocos jugadores que dice eso. Memphis pasó por lo mismo en el United y ahora nos damos besos en la boca. No lo vamos a hacer acá igual."

Luego, añadió: "Di María es un muy buen jugador de fútbol. Cuando estaba en Manchester United tenía muchos problemas personales que afectaron a su nivel. Que me haya tildado como el peor DT de su carrera no me gusta y es un tanto triste. Es una lástima", indicó el DT.

Sobre la selección argentina y Lionel Messi, Van Gaal señaló: "Argentina es un candidato top, como Francia y Brasil. A Messi lo vamos a parar como equipo, ya lo supimos parar una vez. Esta Selección tiene más virtudes que la de 2014".