¿Quién es De la Fuente, el nuevo DT de España? De formativas a la mayor tras la salida de Luis Enrique

El actual seleccionador Sub 21 de España, Luis de la Fuente, será el nuevo técnico de la selección absoluta en sustitución de Luis Enrique Martínez, anunció este jueves la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"La RFEF ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto", afirmó la Federación en un comunicado, poco después de anunciar el cese de Luis Enrique, tras la eliminación en octavos del Mundial de Qatar.

Seleccionador Sub 21 desde 2018, tras entrenar a las categorías Sub 19 y Sub 18, Luis de la Fuente proclamó a la 'Rojita' campeona de Europa en 2019 al imponerse en la final a Alemania 2-1 y logró la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, donde cayó en la final 2-1 con Brasil.

AFP

Luis De la Fuente, el nuevo DT de España

El nuevo seleccionador absoluto será ratificado en una junta directiva de la RFEF el próximo lunes, tras lo cual se llevará a cabo su presentación ante los medios.

"El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega (25 de marzo) y Escocia (28 de marzo)", precisó la RFEF en su comunicado.

De la Fuente, que también ha sido campeón de Europa con la Sub 18 y medalla de oro de los Juegos Mediterráneos con la Sub 18, se hará cargo de una selección de la que conoce a muchos de sus jugadores, subidos por Luis Enrique desde la Sub 21.

El nuevo seleccionador presenta así una línea continuista frente a Marcelino García Toral, el otro nombre evocado por la prensa como posible sustituto de Luis Enrique.

