¿Qué dijeron Scaloni y Tapia tras el bochorno en el Brasil - Argentina?

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio"Chiqui" Tapia dejaron sus sensaciones luego del escandaloso final que tuvo el partido entre Brasil y Argentina en el Arena Corinthians por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. El encuentro fue suspendido a los 6 minutos cuando autoridades sanitarias brasileñas irrumpieron en el campo de juego para intentar llevarse a cuatro futbolistas albicelestes acusados de violar normas sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.

"A mí me pone muy triste, no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque si pasó o no pasó algo no era el momento para hacerlo. Cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar este partido que es de los mejores del mundo, termina en esto. Me gustaría que la gente entienda que como entrenador tengo que defender a mis jugadores cuando entra gente que dice que se los querían llevar, que los querían deportar, no había ninguna chance, en ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido. El delegado de Conmebol me dijo que fuéramos al vestuario y fue lo que hicimos. No tengo más que decir, somos los damnificados, queríamos jugar el partido, los jugadores de Brasil también y el espectáculo estaba para jugar", dijo Scaloni a Olé en zona de vestuarios del estadio.

Tapia, por su parte, negó enfáticamente que los cuatro futbolistas (Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero), acusados de no declarar, al arribar a San Pablo desde Caracas (donde vencieron el jueves 3-1 a Venezuela), que en los últimos 14 días habían estado en el Reino Unido: "Acá no se puede hablar de ninguna mentira ni de nada".

Nelson Almeida / AFP

Neymar y Messi, la imagen del partido

Tapia declaró: "Hay una legislación sanitaria en la que se juegan todas las fechas FIFA como se juegan todas las actividades sudamericanas, la Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana, donde las autoridades sanitarias de cada país aprueban un protocolo que está vigente. Nosotros venimos cumpliendo, hasta el chárter en que vienen todos los jugadores cuidándolo al máximo para devolver a los jugadores a sus clubes. Hoy se vivió lo que se vivió es algo lamentable para el fútbol, cuatro personas sin barbijo que querían interrumpir el partido para comunicar algo que no sabemos qué es. La autoridad a cargo del encuentro le solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario porque reglamentariamente está en el reglamento que cuando un factor externo interrumpe el juego se tiene que suspender".

Este fue el comunicado de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

“Ante la información de que cuatro jugadores argentinos ingresaron a Brasil incumpliendo las normas sanitarias del país, al declarar supuestamente información falsa en un formulario oficial de la autoridad sanitaria brasileña, Anvisa se reunió con representantes del Ministerio de Salud y la Coordinación de Control de Enfermedades del Departamento de Salud del Estado de São Paulo este sábado (4/9).

Nelson Almeida / AFP

La suspensión en proceso

Tras una reunión con las autoridades sanitarias, se confirmó, tras consultar los pasaportes de los cuatro jugadores implicados, que los deportistas incumplieron.

Norma para la entrada de viajeros en suelo brasileño, prevista en la Ordenanza Interministerial N ° 655, de 2021, que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado, en los últimos 14 días, por Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India, tienen prohibido ingresar a Brasil.

Los jugadores en cuestión declararon que no han pasado por ninguno de los 4 países con restricciones en los últimos 14 días. Los viajeros llegaron a Brasil en avión desde Caracas / Venezuela a Guarulhos. Sin embargo, noticias no oficiales llegaron a Anvisa informando supuestas declaraciones falsas realizadas por dichos viajeros.

Ante la noticia, Anvisa notificó de inmediato al Centro de Información Estratégica de Vigilancia Nacional en Salud (CIEVS / MS), que coordina la red CIEVS, responsable de la investigación epidemiológica con el estado de São Paulo y el municipio de Guarulhos, para que el si investigado y rastreado.

Nelson Almeida / AFP

El funcionario que cruzó palabras con Otamendi y Acuña

Al constatar que la información brindada por los viajeros era falsa, Anvisa aclara que ya comunicó el hecho a la Policía Federal, para que se tomen de inmediato las medidas en el ámbito de la autoridad policial.

Existe un notorio incumplimiento de la Ordenanza Interministerial No. 655/2021 y las normas brasileñas de control de la inmigración.

Anvisa considera la situación un grave riesgo para la salud, por lo que aconsejó a las autoridades sanitarias locales que determinen la cuarentena inmediata de los jugadores, quienes no pueden participar en ninguna actividad y deben ser impedidos de permanecer en territorio brasileño, de conformidad con el art. 11, de la Ley Federal No. 6437/77".

Nelson Almeida / AFP

Montiel y Neymar de lo poco de fútbol que se vio

Antes del partido, Anvisa fue al hotel en busca de los cuatro jugadores que militan en la Premier League. Argentina anunció que no se iba a presentar si le sacaban a esos futbolistas. Conmebol presionó a la Confederación Brasileña de Fútbol y anunció medidas que si se distorsionaba así el juego en la previa, según informaron diversos medios argentinos.

El partido comenzó pero a los seis minutos se suspendió. Anvisa pisó la cancha y otra vez fue a buscar a los jugadores. Los argentinos se fueron y los brasileños quedaron en cancha.