¿Qué dijo Byron Castillo sobre la posibilidad de que David Terans retorne a Peñarol?

El lateral derecho de Peñarol, el ecuatoriano Byron Castillo habló este lunes antes de la práctica que se desarrolló en Los Aromos desde la hora 17.00 y contó que David terans fue clave en su llegada a los aurinegros.

"Me sentí muy bien, me dieron confianza desde que llegué, me gusta mucho ir al ataque y me estoy acoplando a lo que me piden de la marca. Creo que este año voy a tener muchas cosas lindas en el club", expresó Castillo.

Sobre el clásico del miércoles contra Nacional (hora 21.45, Estadio Centenario) comentó: "Es un clásico y hay que ganarlo sí o sí, es algo muy importante. Peñarol no tiene partido amistoso y todo lo que se pueda ganar se va a tratar de ganar2.

"Me transmitieron mucha tranquilidad desde que llegué, es el club más grande que hay en Uruguay y vengo a ganar torneos", expresó sobre cómo lo recibieron en los carboneros.

"He jugado de volante y de punta, si el profesor me da esa oportunidad no voy a decir que no, donde sea que me toque voy a estar", agregó.

"Cuando me enteré la posibilidad de Peñarol al primero que llamé fue a David Terans, fuimos muy compañeros en Pachuca. Me dijo 'andá, no la pensés, es un club excelente' y hasta ahora le pregunto cosas, me ayudó mucho", comentó.

Consultado sobre la posibilidad de que David Terans retorne a Peñarol en el actual período de pases manifestó: "Me dijo que no le llegó nada sobre eso, si tiene que venir, vendrá, pero no hemos hablado mucho sobre ese tema".

"Con Guillermo Almada estuve mucho tiempo en Barcelona, me enseñó mucho la intensidad, la marca, me ayudó mucho en mi carrera. En Pachuca también aprendí mucho de él y de otros profesores", agregó.

"Se disfruta mucho estar acá, me ha hablado mucho de la liga uruguaya, de lo que es el fútbol intenso, el sacrificio, meter y correr", dijo Castillo.

Consultado sobre si lo afectó la situación que vivió con la selección de Ecuador donde una falsificación de su nacionalidad generó sanciones para Ecuador y le impidió jugar el Mundial de Qatar 2022, respondió: "A lo primero creo que sí, todo el mundo hablando cosas negativas, pero en lo personal nada, son cosas de la vida, ahora estoy en Peñarol y 100% enfocado en lo que es el club".

También habló sobre la posible llegada de su compatriota Renato Ibarra, el extremo que pretende incorporar Peñarol: "Si se da, sería algo bueno, dos ecuatorianos juntos; lo conozco, jugamos juntos en distintas posiciones en la selección y sería algo lindo volver a compartir cancha con él".