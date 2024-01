Peñarol: Diego Aguirre habló sobre la llegada de Leo Fernández, la posición de Mayada y la "obligación" de ganar el clásico

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre habló este lunes en conferencia de prensa en Los Aromos después de la derrota contra Newell's Old Boys en el primer amistoso de pretemporada y a dos días de enfrentar a Nacional en un amistoso por la Serie Río de la Plata.

"No se pueden sacar demasiadas conclusiones cuando llevamos solo una semana trabajando y con jugadores que se van incorporando. Sirve para empezar a probar cosas y ver rendimientos, pero hay que tomarse tiempo para evaluar bien. Hay que tratar de que estos partidos sirvan sabiendo que hay que armar el equipo para el comienzo del campeonato", manifestó el entrenador aurinegro sobre la derrota contra Newell's, el domingo en el Franzini.

"Ves cosas que te gustan y cosas que no. Prefiero agarrarme de las cosas buenas, con rendimientos correctos, jugadores que encuentran un perfil bueno y me parece que van a tener un buen rendimiento. Hay que darle tiempo a todos. Es bastante atípico comenzar después de ocho días y cuando se suman jugadores en diferente situación física. Estos partidos hay que cumplir con ellos y hacerlo de la mejor forma posible", agregó.

Sobre la posición de Camilo Mayada a quien utilizó como doble 5 manifestó: "Fue una prueba, estos partidos te permiten probar cosas, al ser una pretemporada podés aprovechar para ver diferentes jugadores en diferentes posiciones, lo que te deja información para el futuro".

"No quiero evaluar los rendimientos individuales, no sería justo", comentó sobre cómo vio en cancha a los centrodelanteros del club, Luciano González, de 17 años, y Santiago Díaz, de 20. "Fue un entrenamiento de fútbol importante, pero tras una semana de trabajo. Estamos esperando alguna incorporación que no se ha podido concretar, estamos trabajando bastante es una posición para sumar algún jugador, esperemos que se concrete".

Aguirre expresó que Peñarol busca la contratación de dos zagueros, un extremo y uno o dos centrodelanteros: "Leo Fernández está cerca de concretarse, es un gran jugador, está muy cerca o casi, sin duda que se trataría de una gran incorporación".

Acerca del clásico con Nacional (miércoles, hora 21.45, Estadio Centenario), dijo: "No son los momentos ideales para jugar un clásico con tan poco entrenamiento, seguramente a los dos nos pase lo mismo. Tenemos la obligación de ganarlo, no vamos a evadir esa responsabilidad, hay que cumplir lo que marca el calendario; trataremos de darle mucha importancia a los dos clásicos".

"Hay algunos jugadores mejor preparados que otros, eso pesa bastante para armar un equipo, no vamos a asumir riesgos por posibles lesiones, son cosas que estamos evaluando, tenemos que poner un equipo competitivo y tenemos que ganar, es difícil la decisión", dijo en referencia al posible equipo.

Aguirre evitó manifestarse acerca de lo que dijo Abel Hernández en la mañana cuando dijo que nadie de Peñarol se comunicó con él para decirle que no iba a seguir en el club: "No sabía de sus declaraciones, tengo el mejor concepto de él no quiero generar rumores ni expectativa de nada, es un gran jugador y gran persona y tengo una relación muy linda con él".

¿Va a llegar el ecuatoriano Renato Ibarra al club? "No quiero hablar de nombres que se manejan, algunos pueden ser verdad otros no. Se manejaron muchos nombres y la mayoría no se concretan. Veremos si se concreta o no".

Aguirre eligió a Maximiliano Olivera como su capitán a pesar de que sus rendimientos en el Clausura y en las finales contra Liverpool fueron pobrísimos: "Ya fue capitán de Peñarol en su primer época, con la ida de jugadores de trayectoria y experiencia es algo natural en él ser capitán, ya lo fue, es algo normal, fue elegido por mí, pero era algo bastante obvio".

Peñarol sumó el sábado a Washington Aguerre y Guillermo De Amores, la mejor figura ante Newell's, tiene una chance de irse a Colombia: "Se habla mucho, no me gusta opinar demasiado. hay que ver lo que sucede, no es algo que dependa de mí sino del jugador, veremos si se queda o se va" expresó sobre la necesidad de salir a contratar otro golero si De Amores emigra.

Aguirre expresó que con un mes de trabaja, su equipo puede empezar a jugar como él pretende: "Se necesita un tiempo prudencia, seguramente para el comienzo del Campeonato Uruguayo vamos a llegar muy bien".

Por último, dijo que Gastón Ramírez puede estar pronto para jugar en una semana, por lo que es probable que esté a la orden en el segundo clásico de verano que se jugará el martes 23 de enero a la hora 21.30 en el Centenario: "Empezó hace dos días, lo estamos preparando sin apuro, soy el primero que lo quiero ver en cancha porque estoy seguro que va a andar muy bien".