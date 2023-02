¿Qué es de la vida del mono Ricky, confiscado a una banda de narcotraficantes? Jerarca de la IM asegura que le costó adaptarse

El director de la división Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo (IM), Baltasar Brum, se refirió a la situación del mono Ricky, el animal que le fue confiscado al narcotraficante "Betito" Suárez en 2022 y que hoy se encuentra en el parque.

"El mono Ricky nos dio bastante trabajo de adaptación el año pasado. Tuvo un escape notorio y por suerte pudimos traerlo de Villa Dolores. Le costó adaptarse al cautiverio, era un animal con mucha vinculación con el ser humano; era un animal faldero, y estaba asustado, pero no causaba problema", dijo en entrevista a 970 noticias.

"Es muy conocido en el barrio y cuando se escapó de Villa Dolores estaba volviendo a su hábitat". Ricky había escapado de Villa Dolores en setiembre de 2022, y había sido incautado por la policía en un allanamiento en la casa del hermano de Ricardo Damián Cáceres Correa, alias el Ricardito, hermanastro de El Betito Suárez. El animal había sido traído a Uruguay de manera ilegal como otras especies que están hoy en el zoológico Villa Dolores. Luego Cáceres, alias Nonito, fue imputado por la tenencia ilegal del animal, entre otros delitos.

"Ahora está bien adaptado, nosotros tenemos cuidadores que son cariñosos con los animales y este mono no estaba adaptado por eso no se pudo adaptar rapidamente. Era un animal asustado y que no causaba ningún problema", agregó.

Para huir de Villa Dolores se valió de una gran rama de una palmera que cayó sobre la cerca eléctrica y le formó una especie de puente. Vagó luego por los techos y azoteas durante dos días.

Paseo por Pocitos

En las primeras horas luego de que salió del zoológico fue visto en los alrededores de Villa Dolores. Ya después vecinos de Pocitos lo vieron en la zona de la seccional policial 10ª, en Pereyra y Libertad. Se lo había visto correr por la calle Achiras.

Funcionarios de Villa Dolores ya habían advertido de la fuga de Ricky, además de que tanto la Intendencia de Montevideo como la Policía recibieron decenas de llamados que daban cuenta de que había "un mono suelto" en Pocitos.

Algunos vecinos le ofrecieron bananas y el mono –que es inofensivo- aceptaba encantado. Según explicaron los funcionarios municipales que participaron del operativo, los monos capuchinos comen variado, pero sobre todo les encanta la fruta.

Los Guacamayos de Balcedo

"Los animalitos están impecables, se encuentran en un hábitat victoriano. Ellos hablan todos, los guacamayos hablan, la gente se le acerca; ellos gritan y hablan", aseguró Brum que informó que los guacamayos confiscados a Balcedo en 2018 se encuentran en Villa Dolores y que forman parte del reciclaje del exzoológico.