¿Qué es la boldenona, por qué se prohíbe su uso en el deporte y por qué no se vende en Uruguay?

En tanto Peñarol prepara la defensa de Agustín Canobbio para presentarla este martes en forma presencial en Paraguay ante la Unidad Antidopaje de la Conmebol, la pregunta acerca de qué es la sustancia que determinó su resultado adverso en el control del 11 de agosto, la boldenona, está instalada en Uruguay.

La boldenona es un esteroide anabólico que tiene uso veterinario permitido en algunos países entre los que no está incluido Uruguay. Se utiliza para acelerar el engorde y el crecimiento de pollos, equinos, ovinos o porcinos que en teoría no pueden ser sacrificados hasta que pasen 30 días del retiro del tratamiento. No se puede suministrar a vacas que producen leche para el consumo humano.

En Uruguay, el decreto 915 prohíbe el engorde de animales con el uso de sustancias anabólicas: "A partir del 31 de diciembre de 1988, queda prohibida la importación, fabricación, venta y uso de los medicamentos veterinarios utilizados para la promoción del crecimiento o engorde en las especies bovina, ovina, suina, equina y aves, que en su formulación incluyan:

a) sustancias de efectos hormonal estrogénico y de acción tireostática;

b) anabólicos hormonales endógenos o naturales, como tales o modificados químicamente, y;

c) sustancias de acción anabólica estrogénica o androgénica y gestágena de origen exógeno, todos ellos considerados aisladamente o en combinación y en forma de implante".

Por esta razón, este esteroide no se comercializa en el país.

Sin embargo, en naciones como Colombia o Perú el uso de esta sustancia es una práctica extendida.

Peñarol alegó que su jugador se contaminó comiendo pollo en su viaje a Lima.

Staff Images / Conmebol

Agustín Canobbio en el Nacional de Lima

Como cualquier esteroide anabólico, esta sustancia puede ser usada como sustancia dopante en el deporte ya que sirve para aumentar la masa muscular, la fuerza y la potencia. También tiene varios efectos adversos para la salud humana, a corto, mediano y largo plazo, como cambios en la apariencia física tanto de hombres como de mujeres, infertilidad, daños hepáticos, acné y hasta caída del cabello.

Según la Agencia Mundial Antidopaje es una sustancia no específica y como tal se supone que fue usada con fines prohibidos (mejorar el rendimiento).

Sin embargo, los argumentos de Peñarol pasarán por demostrar que su futbolista sufrió una contaminación alimenticia. Así ya lo hizo saber en el comunicado en el que emitió la noticia el pasado viernes.

Cabe recordar que el primer resultado analítico adverso, comunicado el viernes pasado a Peñarol, no prueba que haya existido dopaje ni implica la suspensión del futbolista. Antes se deberá abrir la muestra B (Peñarol pidió el domingo su apertura) y se debe llevar a cabo un debido proceso que permita la defensa del profesional. Este martes se llevará a cabo la audiencia preliminar del mismo.