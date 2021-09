Larriera le pegó a las "redes cloacales" por el caso Canobbio y le pasó un aviso a Athletico Paranaense

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera defendió a Agustín Canobbio, pasó un contundente mensaje por la forma en que se tratan el tema en las redes sociales y le pasó un aviso a Athletico Paranaense de cara a la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Tras la contundente victoria ante Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura (5-2 en el Parque Artigas de Las Piedras), el entrenador comentó en diálogo con VTV: "Sabíamos que iba a ser duro, quiero felicitar a Boston y en particular al entrenador porque me hace recordar mis inicios por la valentía y la parte estética del estilo para jugar en una parte de la tabla que es complicada".

Acto seguido le preguntaron por Canobbio, figura del partido quien vive horas muy especiales ya que el viernes fue notificado por Conmebol de un resultado adverso en un control antidopaje del partido del 11 de agosto contra Sporting Cristal por Copa Sudamericana.

"Hay ciertas que emociones que uno hasta como padre las siente. Yo lo único que digo es: creo en el jugador, creo en el profesional y hay que respetar hasta que las cosas estén sobre la mesa. Sobre todo hoy que a nivel de redes sociales podría llegar a ser complicado. No digo porque las esté observando, porque ya sé que las redes cloacales son así. Y son seres humanos. Después salimos todos a llorar, aunque no es el caso, a algunos jugadores que caen en depresión. Entonces hay que poner la pelota contra el piso con el apoyo que tiene que tener el chico. Y estar a disposición de él en todo sentido. Me pone contento que hizo un gol y sigue demostrando lo que es este gurí. Ojalá que los resultados y todo lo que se dé para adelante con su tema sea todo negativo".

Canobbio, gol y figura

Consultado sobre cómo vio al brasileño Neto Volpi en el arco, respondió: "Bien. Había jugado el otro partido, hacía tiempo que no jugaba y jugar después de tanto tiempo podía llegar a ser complicado", expresó en relación al partido disputado ante Progreso en la penúltima fecha del Apertura.

Larriera confirmó que el capitán Walter Gargano, ausente ante Boston River por una contractura en el sóleo, jugará el jueves a la hora 21:30 en el Arena do Baixada por la revancha contra Athletico Paranaense: "Para el jueves llegan todos. Estando todos y en nuestra mejor versión podemos llegar a hacer cosas muy interesantes".