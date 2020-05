Qué es la microaspersión y por qué puede ser muy importante en el combate al coronavirus

Manijas de puertas, teléfonos, teclados, mesas, alfombras, inodoros e interruptores de luz son solo algunas de las superficies u objetos en los que el covid-19 puede sobrevivir horas, y son de las que tocamos con más frecuencia.

De cara a la reapertura de oficinas, comercios, lugares de trabajo y escuelas, que está empezando a ocurrir en Uruguay, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan una desinfección adecuada que mitigue el contagio del coronavirus.

Ahí es donde entra la microaspersión. ¿Qué es? Es un innovador método de aplicación que no moja las superficies, sino que apenas las humedece de forma muy uniforme y controlada, lo que permite limpiar sobre papeles, archivos y superficies que no deben ser mojadas o empapadas, y eso asegura una mayor cobertura de desinfección.

En este sentido, solo una compañía en Uruguay ofrece este servicio, y se llama Clean&Company. “Nosotros somos la única empresa que garantiza la desinfección y esterilización del covid-19 con equipos de aspersión de micropulverización que importamos de Estados Unidos”, explicó Juan Manuel Lanza, experto en desinfección y director de la empresa.

Este método permite desinfectar cualquier superficie sin producir daños y obtener resultados óptimos.

La desinfección profesional es muy importante en la lucha contra el coronavirus porque asegura un ambiente aséptico y libre de agentes patógenos como bacterias, virus y hongos.

Pero es importante, aseguró Lanza, no dejarse manipular por la crisis sanitaria y saber elegir bien a qué empresa confiar la desinfección de una casa, oficina o comercio.

“Como siempre pasa, hay oportunismo en el mercado y algunos jugadores que fumigaban ahora están ofreciendo servicios de desinfección. Pero hay que distinguir bien entre fumigación y desinfección. La fumigación es necesaria para la eliminación de animales, insectos o parásitos que pueden ser vectores de enfermedades. En cambio, la desinfección y esterilización correcta de espacios se obtiene a partir de una limpieza previa y la aplicación posterior de desinfectantes específicos para cada superficie”, dijo Lanza.

Se puede llegar a niveles de esterilización, pero “no existe desinfección sin limpieza previa”, aclaró el experto.

Es a esto a lo que se dedica Clean&Company hace 15 años contando con más de 40 clientes regulares como el Liceo Francés, McDonald´s, H&M, Scotiabank, UPS, Deloitte, Nuevocentro Shopping, las oficinas locales del Banco Mundial, entre otros.

No tóxico

Una de las preocupaciones fundamentales de la empresa dirigida por Lanza se centra en los productos que utilizan. “No son tóxicos, cumplen con los más altos estándares mundiales y brindan tranquilidad al cliente”, explicó.

A modo de ejemplo, Xtérides, un esterilizante no tóxico y ecológico, se utiliza en el CTI del Hospital Británico.

También usan el Virol Oxi, un desinfectante ecológico utilizado en un país referente en la lucha contra el covid-19 como es Alemania, que lo usa en aeropuertos, hospitales y terminales logísticas.

“Nuestros productos no manchan, no decoloran ni estropean ningún tipo de superficie y tejidos, además de no ser perjudiciales para personas, animales y plantas”, aseguró.

Lanza explicó además que la limpieza debe ser constante. “No se debe caer en la ingenuidad de creer que hay productos mágicos que duran más de 24 horas, es mentira cuando se habla de certificar por 15 días una acción desinfectante”, indicó.

Staff capacitado y bioseguridad

El gran diferencial de Clean&Company es que aplican protocolos de desinfección elaborados por un técnico prevencionista y los adaptan a las necesidades de cada cliente.

A la hora de desarrollar su labor, a su vez, se aseguran que el personal cumpla con todos los protocolos de prevención vigentes.

“Nuestro staff de técnicos especializados debe pasar por un riguroso proceso de selección y capacitación realizados por nuestro técnico prevencionista y médica en salud ocupacional, como cumplir con el requisito de no contar con patologías pre existentes”, explicó Lanza.

En tanto, para cada procedimiento siguen los protocolos elaborados específicamente de desinfección o esterilización y cuentan con equipamiento de bioseguridad.

Por más información, hacé clic acá.