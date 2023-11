“¿Qué es lo que el Chino mintió?”: Polenta comentó una frase de Recoba, habló de su renovación y volvió a negar los rumores del vestuario

El capitán de Nacional, Diego Polenta, habló nuevamente esta semana sobre las versiones de un incidente en el vestuario tricolor y también sobre lo que dijo el entrenador Álvaro Recoba con respecto a los jugadores del actual plantel.

El zaguero negó nuevamente un incidente en el vestuario tricolor luego del partido ante Fénix en el Parque Capurro, tal como se informó a nivel de prensa.

Además, contó cómo surgió la idea de la conferencia de prensa de los futbolistas para desmentir esa información.

“Justo ese día, aprovechando que el Chino iba a dar una conferencia, aprovechando que estaban todos los medios, pensamos que era la oportunidad de demostrarnos fuertes y unidos, que en realidad no pasó nada. Nosotros y los que estábamos en el vestuario sabíamos que fue un invento grandísimo”, dijo este martes a Fuera de juego de radio Carve Deportiva.

Polenta en la conferencia

“Si hay algo positivo en este año es el grupo humano. Adentro de la cancha creo que no estuvimos a la altura pero eso no lo íbamos a permitir porque más allá de las derrotas no pasó nada extrafutbolístico”, agregó.

Polenta reconoció que a veces puede haber problemas en los vestuarios, pero señaló que esta vez no pasó nada.

“Eso más bronca te da todavía”, comentó. “Si hubiera pasado algo me quedaba en el molde, porque son cosas que pueden pasar, pero cuando no pasa no me quedo en el molde”.

“Acá como no pasó nada, sentíamos la necesidad como grupo de salir a desmentir una semejante mentira, que fue lo que hicimos”, agregó.

Polenta y cómo cayó la frase de Recoba

El día de la conferencia, a su turno, Recoba también habló con los medios y dejó una frase sobre el plantel tricolor.

“Estoy tratando de sacar lo mejor de estos jugadores, que no son los que yo elegí y que están dando lo mejor de ellos”, dijo el Chino.

Consultado al respecto por esa frase y cómo hapia caído en el plantel, Polenta desdramatizó el asunto.

“¿Qué es lo que el Chino mintió? Nada, es la verdad”, dijo. “Es la verdad y aparte él es sincero con nosotros. El Chino es una persona que lo que él piensa, lo dice, no tiene por qué andar inventando. ¿Te dejaría tranquilo que diga que estos son mis jugadores? Si sabemos todos que no nos eligió él, él no armó el plantel”.

Leonardo Carreño

Diego Polenta

“En ese caso, tranquilo, (en el plantel) no se habla, no se dice nada, porque creo que no mintió en ningún momento”, sostuvo.

Sobre el triunfo ante Wanderers, el zaguero señaló que se dio en “una semana particular en la que el grupo se mostró unido y fuerte”. “Por suerte pudimos redondear la semana con una victoria, que era importante”.

Polenta también habló sobre cómo se motiva en un cierre de temporada en la que Nacional no peleará por el título.”La motivación es que cada vez que puedo tratar de disfrutar cada día de ponerme la camiseta de Nacional”, dijo. “Buscamos terminar lo más alto posible. Sabemos que quedan tres partidos y son tres finales que tenemos para terminar lo más alto posible”.

¿Polenta seguirá en Nacional en 2024?

El capitán tricolor dijo que aún no piensa en su futuro y si seguirá en Nacional en la próxima temporada. El zaguero finaliza su contrato el 31 de diciembre.

“No me puse a pensar. Ahora a corto plazo es terminar lo mejor posible este campeonato y ver qué pasa en el futuro. No me puse a pensar porque creo que todavía no es el momento”.

Además, dijo que tampoco habló del tema con Recoba. “No he hablado nada con el Chino en ese sentido. Estamos enfocados día a día, no podemos pensar en el futuro como estamos hoy”.

Sobre su estado físico, a sus 31 años, dijo no tener problemas. “Me siento bien. Creo que cuando estuve disponible he jugado la mayor parte de los partidos, jugué partidos de copa, me siento bien”.