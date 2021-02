Qué es MIA, la app uruguaya que busca ayudar a los alérgicos

Te despertás y estornudás. Quizás algo molesta en la garganta. Tal vez los ojos pican, se enrojecen o lagrimean. O a lo mejor te levantás con un resfriado. Esta serie de síntomas tan molesta puede deberse a diversas causas y una de ellas es la alergia a un conjunto de granos diminutos que se encuentran en las plantas: el polen.

El nombre técnico de esta enfermedad es “polinosis” y en Uruguay no hay estudios que arrojen una cifra de cuántos uruguayos padecen esta dificultad. Sin embargo, se cree que no son pocos y que varios no han sido diagnosticados.

En esta realidad imprecisa, un grupo interdisciplinario integrado por docentes y estudiantes de las facultades de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de la República, junto con médicos del Hospital Pasteur, se han propuesto entender y evaluar la polinosis en el país en un proyecto. Uno de sus eslabones más representativos ha sido el nacimiento de MIA, una aplicación que ya está disponible para iOS y Android.

MiAlergia

El nombre surge del acrónimo "Mi Alergia" y, en pocas palabras, la plataforma propone "asistir al usuario alérgico en el seguimiento de sus síntomas”, explica su sitio web.

Al descargarse la app, el usuario debe registrarse y al ingresar se le hacen una serie de preguntas vinculadas a los tipos de alergia que padece, y si ha tenido molestias nasales, picazón en los ojos, o tos recurrente en los últimos días.

Luego, se accede a la pantalla principal que muestra información de los valores de concentración de polen y esporas de hongos potencialmente alergénicos detectados en el aire de Montevideo. “Es una herramienta que sirve para el uso de los pacientes y la gente en general; y también para los médicos”, aseguró Ángeles Beri a Cromo, una de las responsables del proyecto como investigadora del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias.

MiAlergia

En primer lugar, la información permite a los usuarios estar al tanto de lo que pasa en el aire y así tomar decisiones que favorezcan su salud, como tomar un antialérgico cuando el nivel de un determinado tipo de polen que causa alergia en el paciente está en un alto grado de concentración.

El usuario, además, puede ingresar las alergias que ya tiene diagnosticadas y recibir alertas de la app acordes a su situación personal. A su vez, “en caso de que el usuario ingrese un nuevo síntoma que pueda tener consecuencias en su vida diaria será alertado, por ejemplo, indicando que visite a su médico”, explica la web de MIA.

La app también permite llenar un diario para dejar constancia de los síntomas que la persona tuvo cada día, de manera de tener un registro ordenado y detallado de su situación clínica. O, también, acceder a fichas técnicas que explican las características de los distintos tipos de polen.

MiAlergia

El objetivo final de MIA “es darles más capacidad a las personas para manejar mejor su problemática”, explicó Beri. Sin embargo, la experta aclaró que la aplicación es de carácter “orientativo” porque la susceptibilidad a los patógenos debe ser medida caso a caso por un médico. La plataforma funciona “como una primera aproximación”, aseguró. En otras palabras, como la capacidad alergénica es diferente en cada persona, la coincidencia de la advertencia de la app y la reacción del organismo no está totalmente asegurada.

Para los médicos, por su parte, MIA puede resultar útil para conocer en qué momento del año hay mayor cantidad de polen o cuál es el que predomina. Además, funciones que tienen los usuarios como los diarios ayudan a los especialistas a generar mejores diagnósticos.

Los niveles de concentración máximos definidos en la app cada día están basados en estudios realizados en Montevideo y en criterios definidos internacionalmente.

No obstante, el sitio aclara que la medición puede variar según “barrio o zona de la ciudad, dependiendo de las plantas que se encuentren en cada área, el grado de urbanización y la presencia de terrenos baldíos o sin mantenimiento”, además de otros factores como las condiciones del viento, la humedad o las lluvias.

Un proyecto más grande

La aplicación diseñada por las estudiantes de Ingeniería, Tamara Suárez y Natalia Campiglia, es “una herramienta más” en un proyecto aún más grande, cuya meta es “estudiar la importancia de las alergias a los pólenes en Uruguay”, indicó Beri.

Uno de los resultados de la investigación fue establecer que hay estaciones polínicas, es decir, momentos en el año donde hay una mayor concentración de polen en la atmósfera. La experta aseguró que “al principio de la primavera, por ejemplo, mucho de lo que está plantado en el predio público como los fresnos, olmos y plátanos” tienen una “floración temprana y el polen es bastante alergénico”.

El proyecto, además de incluir la ingeniería para la app y los datos diarios realizados a través de un muestreo hecho en la Facultad de Ciencias, añade la faceta clínica: “nos interesa saber cómo se está comportando la polinosis, qué pacientes son, cuántos hay y cómo se presenta”, explicó Beri.

La investigadora dijo a Cromo que la Intendencia de Montevideo (IM) era la “cuarta pata” del proyecto, y aunque hubo algunos avances, la comuna finalmente no participó. La idea de esta conexión era “tener más información” que retroalimentara el proyecto y que también sirviera a las autoridades para decidir qué plantar en los espacios verdes en función de la potencialidad alergénica.

En 2020, el proyecto fue financiado por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República y también obtuvieron una financiación parcial de parte de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de Udelar, que continúa este año. Sin embargo, aún no tienen garantizado el apoyo económico que les permita seguir funcionando más allá de 2022.