¿Qué esperar el 27M?

Los comandos de campaña del NO y del SÍ llegan al domingo con cauto optimismo. Las encuestas marcan un escenario de paridad con ligera ventaja para el NO, pero la tendencia es lo que ha condimentado esta campaña. Los datos de las principales consultoras son coincidentes en identificar un crecimiento paulatino de la intención de voto a favor del Sí, cuya contracara es un cierto estancamiento del NO. A ello se agrega un porcentaje de indecisos relativamente alto para la instancia en la que estamos. Todo lo cual confluye en mayor incertidumbre.

Los problemas con las estimaciones de voto, en especial de indecisos, agregan un margen de incertidumbre adicional. Sin perjuicio de la seriedad y profesionalismo que presentan las consultoras en Uruguay, últimamente se han detectado ciertas dificultades, por ejemplo, en la intención de voto a la fórmula del Frente Amplio en el último balotaje. Menuda sorpresa nos llevamos los analistas en aquella instancia cuando el escrutinio ponía cabeza a cabeza ambas fórmulas presidenciales. Quizás ahondar en esa cuestión podría haber ayudado a que se comprenda mejor el trabajo que hay por detrás del relevamiento. Es decir, dificultades en el relevamiento de las opiniones, sea por redes sociales o por telefonía, reticencia de las personas a dar su opinión, perfiles y posibles sesgos de ese factor, entre otros. Son dificultades que se presentan en todos los países donde se releva intención de voto. Bajo este razonamiento, hay que tomar los datos de opinión pública como una referencia, pero con la debida cautela. Pero metámonos en los cierres de campaña en los medios, ya que allí se apostaron las últimas fichas. Los comandos optaron por estrategias distintas. La cadena de radio y televisión del Sí terminó apelando a la esencia que le dio fuerza al referéndum. Es decir, un vocero de fuera del sistema político, y un mensaje emotivo, que apela a los valores, dejando de lado un contenido de corte racional sobre los temas de la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Yo no soy un gobernante, soy simplemente un uruguayo” comienza diciendo el actor César Troncoso en el video. La participación de las personas en el spot no hace otra cosa que reforzar el hecho de que el gran mérito de la campaña del SÍ recae en las organizaciones sociales y parte de la sociedad que apalancaron la búsqueda de la derogación de los 135 artículos por la vía del referéndum. Las razones de fondo ya las analizamos en anteriores notas de este espacio, pero en su mayor medida lo asociamos a los desafíos que implicó la ley en la disputa de áreas de poder frente a los sindicatos y organizaciones sociales afines. Del otro lado, en la campaña del NO, se optó por cerrar filas tras la conferencia que ofreció el presidente Lacalle Pou, buscando capitalizar así el alto índice de aprobación del gobierno. Una estrategia audaz y arriesgada por lo que implica salir en vivo y dispuesto a responder preguntas de los periodistas. Pero ese es el formato que le va bien al Presidente y con el cual remite, sin hacerlo explícito, a la gestión de la pandemia. “Hace exactamente dos años, el 23 de marzo de 2020, el gobierno comunicaba que no iba a aplicar la cuarentena obligatoria” decía Lacalle Pou en el comienzo de la conferencia. De hecho, no es casual que haya comenzado aludiendo a aquellos momentos, haciendo así una conexión con esa narrativa que le valió altos índices de aprobación. Pero luego apeló a hacer un recorrido por el contenido de la LUC, dando cuenta en su lectura de las virtudes del articulado y recalcando el tiempo que hace que está vigente. Finalizando luego con las preguntas de los periodistas. Estos días de veda son claves, especialmente para que los indecisos vayan definiendo sus preferencias. El desafío para el NO se centra en retener votos. Pero también en lograr persuadir una proporción de indecisos que pueden sentir cierta cercanía con la coalición, sea porque han votado a alguno de los partidos que la integran, porque han votado a la fórmula, o porque tienen una valoración positiva de la gestión del gobierno. Para el SÍ el objetivo luce a priori más ambicioso y más difícil. Algo así como un triunfo en primera vuelta. Tiene que sumar la mitad más uno de los votos válidos. Esto es, respecto al NO y al voto en blanco. Para ello hay una necesidad imperiosa de captar más de la mitad de los indecisos, de los cuales se sabe que son mayormente desinteresados en política, del interior y de nivel económico bajo. Los números por ahora no le dan. Además de la tendencia favorable se requerirá de la épica. Final incierto en el tramo final del partido, en un país donde nadie da nada por perdido, ni en los descuentos.