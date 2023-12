"Que los que tienen fe, recen": músicos piden acuerdo con Spotify y critican "lentitud" del gobierno

Diciembre empezó para los usuarios uruguayos de Spotify con un anuncio de parte de la empresa, comunicando su retiro gradual del país a partir del 1° de enero, con un cese completo del servicio previsto para febrero. En estos días, quienes tenían contratada la plataforma a través de Antel recibieron una comunicación de parte de la empresa estatal informando de la suspensión del servicio. Durante los próximos días, las cuentas premium cesarán su funcionamiento hasta la salida de la plataforma de origen sueco.

Tras ese anuncio, el gobierno anunció que está en "conversaciones" para revertir esa decisión. Según supo El Observador en base a fuentes al tanto de la negociación, este lunes el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, se reunió con representantes de Spotify. La reunión dejó "sensaciones positivas" y la voluntad clara de las dos partes de acordar. Los equipos de abogados de las partes proceden en la redacción y aprobación, respectivamente, de un decreto reglamentario que deje el camino despejado a la permanencia de la plataforma en Uruguay.

Y a eso se sumó este martes 4 la publicación de un comunicado, firmado por el colectivo Artistas Uruguayos, que pide "la corrección urgente de los artículos de la Rendición de Cuentas" que motivaron la amenaza de Spotify de suspender sus operaciones en el país.

El comunicado, en el que el grupo resalta la importancia que tienen esta y otras plataformas digitales en el negocio musical actual —sobre todo para los artistas uruguayos, una plaza pequeña y sin un mercado interno sólido— critica que los artistas no fueron consultados al momento de la redacción de la ley, critica a instituciones como la Cámara del Disco, Agadu y la Sociedad de Interpretes (Sudei), así como al gobierno por su "incapacidad" para resolver las diferencias entre la redacción de los artículos y la postura de Spotify. Además, pide acuerdos colectivos para mejorar el cobro de ingresos a través de plataformas.

Un problema de representación

Nicolás Fervenza es el mánager de No Te Va Gustar, y uno de los voceros de Artistas Uruguayos, colectivo que nuclea a músicos, representantes, productores, interpretes y demás figuras vinculadas a la industria musical uruguaya. Fervenza señala que el grupo nació como iniciativa de "músicos y productores jóvenes, nativos del mundo digital y que tienen clarísimo lo que significan las plataformas", a lo que luego se fueron sumando representantes de otras generaciones con posturas similares.

El representante aclara que la postura de este colectivo no es la que comparten todos los artistas uruguayos. Así como por un lado está este colectivo, hay otros, como la Unión de Músicos Independientes, que la semana pasada publicó un comunicado criticando la presión de Spotify, además de reclamar las bajas regalías que pagan las plataformas digitales. Luego están los artistas que defienden la libre circulación de contenidos culturales, y que pregonan el uso de licencias creative commons. El tema no es sencillo.

En ese contexto, Ferveza señala a título personal que Sudei "no es representativo" del colectivo artístico, y que tiene como uno de sus grandes debes "la transparencia".

El productor y representante de artistas Rolo Borrazás, también integrante del colectivo, dice que lo de la Sociedad de intérpretes "es histórico ya", en cuanto a los reclamos hechos por artistas que la integran. "No es fácil el trámite para ingresar, entras siendo recomendado por otros dos socios con cierta antigüedad, y tenés que pagar para entrar, Agadu es mas sencillo en ese sentido. A Sudei la siento lejos, sobre todo de artistas más jóvenes que no son socios. Y encontrás gente grande que se siente igual".

En esa línea se expresó la cantante Laura Canoura en la red social X, donde publicó el siguiente mensaje: "Me pregunto si todos (los artistas) estamos conformes, no ya con esta movida en particular, sino en que esa institución obre en nombre nuestro. Antes de la pandemia, dos veces al año nos encontrábamos en la puerta tratando de cobrar nuestros derechos de intérpretes. Nunca me encontré con nadie que estuviera conforme con la cifra. Nunca recibí documentación que justificara la cifra".

El otro día alguien me preguntaba si los músicos en este país no tenemos un lugar donde juntarnos para conversar y discutir ciertos temas que hacen a nuestra profesión. En éstos últimos días todos hablan del tema Spotify, (sobren todo los usuarios) y poco he leído de la (+) — Laura Canoura (@lauracanoura) December 4, 2023

El reclamo, como dice Borrazás, no es nuevo: en 2014, un conflicto con las autoridades de Sudei llevó a que la sociedad fuera auditada por el Consejo de Derechos de Autor, y a que artistas como Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar, se quejara de que "Sudei es una asociación que siempre se manejó con un manto de misterio. En cuanto a todo: los datos, las formas de distribuir los derechos".

Volviendo al presente conflicto, Fervenza reconoce que Sudei es quien tiene el derecho a reclamar este tipo de retribuciones para los artistas al ser el organismo que nuclea a los intérpretes, "pero hay que ver si tienen razón", planteó.

Borrazás apunta que con otras de las organizaciones de gestión colectiva pasan situaciones similares, como con la Cámara del Disco, de la que es integrante.

"Tampoco es detallado y claro como a uno le gustaría cuando le dicen los ingresos que tiene, y es un problema porque es como si fuera nuestro recibo de sueldo. No deberíamos tener que insistir en que nos den detalles, en pedir reportes, o en tener que meter abogados o contadores a leer lo que nos pasan", señaló.

"No estamos diciendo que Sudei y la CUD sean los malos, el tema es que nunca se habló, y ahora con esto de Spotify empezaron a saltar cosas que no estaban bien. Cosas obsoletas, por ejemplo, que no se actualizaron con la digitalización.

Ferveza cuestionó que Spotify haya terminado involucrada en una reformulación de las leyes que no exige un pago adicional, como dudaba la plataforma. "Si se exige una redistribución de lo que ya ingresa, y nadie le exige un pago mayor a Spotify, entonces sáquenlo del medio de este tema. Es algo que hay que resolver lo antes posible", estableció. "Estamos todos de acuerdo en que no se le va a cobrar más a Spotify, incluso el gobierno", agregó.

Desde afuera

El colectivo Artistas Uruguayos reclama más allá de este caso particular, de parte de las autoridades "se deja afuera de todas las discusiones" a quienes forman parte de la industria. "Sería prudente consultar con la gente que está adentro de este mundo, pero claro, se la toma como un hobby a la música, no como una industria, que genera trabajo, que es una forma de proyectar la marca país. No se la toma en serio", manifestó Fervenza.

En ese sentido, el mánager de NTVG criticó la postura del gobierno ante esta situación, y reclamó que por no considerarlo como un problema real, se terminó generando un problema cuando "todos, incluso el gobierno", tenían una postura similar en cuanto a los cambios planteados por la ley.

"Me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver en su momento al ministro de Cultura, Pablo da Silveira, diciendo que no había que tomar en serio lo que decía Spotify. Sabemos que hay buenas intenciones, el tema es la poca velocidad de reacción del gobierno, terminamos con este mail que mandó Spotify y generó pánico entre los usuarios", reclamó.

"Cuando pasan cosas con la música se lo toman con tranquilidad , si esto pasaba con el agro saltaban enseguida", agregó.

Fervenza resaltó la necesidad de legislar y generar un reparto más justo de los ingresos que se generan por las plataformas digitales, pero señaló que la respuesta de fondo no estaba en este cambio de legislación.

"En un mundo en el que lo digital va mas rápido que las regulaciones, está bien que hablemos, que regulemos, pero esto es algo menor, que se puede resolver puertas adentro. A Spotify no se le pide nada, si fuera así seria distinto, ahí si nos plantaríamos como un frente unificado para tratar de hacer más fuerza, acá eso no pasa", consideró.

Problemas de fondo

La intención del colectivo es que se corrijan los dos artículos que han generado la polémica, y que más allá de esta instancia se establezca un "diálogo entre todos los actores vinculados" (según establece el comunicado publicado el martes), para generar discusiones de fondo sobre los ingresos que llegan a través de las plataformas.

Eso se debe a que el colectivo reconoce que la situación en ese sentido podría ser mejor para toda la industria.

"Las plataformas no son perfectas", explicó Fervenza, "después está esa falacia de que no pagan, pero no es así. Realmente hubo un cambio en la matriz del negocio desde 2015 a esta parte. Y algunos de los que se quejan de que no pagan, cuando se vendían discos tampoco hacían plata", lanzó.

Borrazás pone como un ejemplo que la empresa de transporte Cutcsa deje de operar. "Podemos debatir si los ómnibus están limpios o no, si el boleto es caro o no, pero si deja de funcionar, te quedas sin ese transporte. Esto es algo parecido. Nosotros no estamos defendiendo a Spotify, no nos bajamos los pantalones con una multinacional, pero hay que transar porque es una herramienta, tiene alcance global y genera la conexión con los artistas. Te descubren por ahí, y es una fuente de ingresos", explicó.

Desde Artistas uruguayos explican además que la partida de Spotify significa un doble problema. Por un lado, la pérdida de las reproducciones de los usuarios uruguayos, que son la mayoría para casi todos los artistas locales. Por otro, el posicionamiento en playlists y en los algoritmos de la plataforma, que ofrecen a los usuarios música de acuerdo a su escuchas. "Con esto, perdemos la construcción de audiencia, que lleva tiempo, y algorítmicamente nos perjudica muchísimo", dijo Fervenza.

"Eso es un gran problema, porque lo de la democratización de acceso al público es una ilusión. Cada vez más cuesta sobresalir en los algoritmos, porque está hecho para que aparezca lo que ya se sabe que funciona. El éxito lleva a más éxito. Eso si hay que discutirlo, esto que se debate ahora es algo menor, y representa muy poca plata", agregó el representante.

Para Borrazás, en tanto, la pequeña industria uruguaya debe empezar a mirar qué sucede en otras partes del mundo con este tema y modernizar sus sistemas de gestión colectiva, pero como un plan abarcativo y que involucre a todos los actores, no para resolver de forma inmediata. De todas formas, señala que el problema generado con Spotify sirvió a su manera para generar preguntas entre los artistas y dudas sobre sus ingresos.

"En base a esto, esperamos que tengan información para reclamar lo que corresponde y donde hacerlo, para así generar mejores acuerdo"

El colectivo espera ahora por la resolución del problema. "Esperamos que solo quede en un mal trago, pero estamos en el ánimo de 'que los que tienen fe, recen' para que Spotify no se vaya", dijo Fervenza.

En esa línea, Borrazás dijo que "lo urgente ahora es que es que Spotify no se vaya, después si, discutamos lo que esta bien y mal, que los interpretes cobren, y si es que se toma como interpretación cuando se las reproduce en una plataforma, o como dice la CUD, que son difusión".

El origen del problema: las posturas de Spotify, Sudei y el Gobierno

El principio de la disputa está en dos artículos de la Rendición de Cuentas enviados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Parlamento. Esos artículos, que contaron con el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou, llegaron a la Rendición a través de un planteo de Sudei.

A grandes rasgos, los artículos dicen que los intérpretes tienen derecho a cobrar una retribución cuando su interpretación sea difundida o retransmitida en cualquier medio, incluido internet y redes digitales, y en caso de no llegar a un acuerdo por esa retribución intercederá un tribunal arbitral.

La postura de Spotify se resume en que la empresa no quiere pagar más de lo que hace actualmente, ni pagar en dos lugares distintos. La plataforma pide que la nueva reglamentación especifique que nadie puede reclamar dinero por este concepto a la empresa. Hay acuerdo entre los involucrados en que eso debe quedar plasmado, y se negocia un decreto reglamentario que lo aclare, para impedir que la plataforma se vaya del país.

A Spotify, además, le interesa generar este precedente en Uruguay porque no quiere que se transforme en un caso de éxito que pueda ser tomado como ejemplo por otros países, donde los mercados son bastante más importantes para la empresa. Hace algunos meses, la empresa presionó de forma similar en Paraguay, donde se discutía una ley sobre pago a intérpretes que fue puesta en pausa por el parlamento de ese país ante el reclamo de la plataforma sueca.